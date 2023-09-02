"Что у нее с лицом?": в РФ установили памятник "Русалочке" (видео)

Скульптуру уже сравнивают с "апокалиптической" Аленкой в Воронежской области. Но местные власти говорят, что все кто критикует, тот не разбирается в современной культуре.

В Мурманской области РФ установили памятник русалке, которая столь же некрасива, как и "Аленка", установленная в Воронеже. Об этом сообщает "СеверПост".

В населенном пункте Кандалакша на набережной установили Русалку, которую создал энтузиаст из металлолома. Этот стиль называется recycling art. Однако даже у россиян возникли вопросы, что у нее с лицом.

Визуально оно похоже на "Аленку" в Воронежской области, которую установили несколько лет назад. "Артобъект" при этом создали на бюджетные деньги, но чиновники не видят проблемы.

"Даже те, кто критикует, приедут и сфотографируются на фоне этого объекта — это будет такой дополнительный объект, ради которого можно посетить Кандалакшу", — утверждает глава райадминистрации Ярослав Шалагин.

Более того, он привел пример, что Эйфелеву башню в Париже тоже сначала критиковали, но сейчас она является символом французской столицы. А все те, кто критикует Русалку, те не разбираются в современном искусстве. Вместе с тем он признал, что она "слегка шокирует" с первого взгляда. Также он добавил, что государство оплатило только доставку, инсталляцию и постамент, а скульптуру подарил художник Владимир Васильев.

Напомним, в 2021 росСМИ показали памятник "Аленка апокалипсиса" для установки в Воронеж в парк скульптур.

Также в 2021 в РФ установили памятник Шурику и Лиде из "операции Ы". Местные жители назвали работу уродливой.