Собрат Аленушки. В России установили памятник Шурику и Лиде из "Операция Ы" (фото)

На монумент выделили почти 1 млн рублей, но качество выполнения работ вызывает у жителей города массу негодования. Работу называют "уродством" и очередным распилом.

В Ютановке Белгородская область (граничит с Харьковом) установили памятник Шурику и Лиде из известного фильма "Операция Ы". Об этом сообщает местное издание Бел.ru

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В рамках проекта молодежного арт-пространства был определен победитель, которому выделили почти 1 млн рублей (около 375 тысяч гривен). Памятник установили на Студенческой аллее. На ней установили и другие арт-объекты, но больше всего внимания привлек к себе именно Шурик и Лида.

[ + – ] Памятник Шурику и Лиде в Краснодаре Фото: t.me/belgorod01 [ + – ] Памятник Шурику и Лиде в Белгородской области Фото: газета.ру

Качество выполнения работы вызвало массу критики в социальных сетях. Памятник сравнивают с памятником Аленушке, которую установливали в Воронеже.

[ + – ] Памятник Аленушке в Воронеже Фото: Twitter

В комментариях под публикацией в Telegram-канале "Белгород №1" жители города назвали работу "уродством" и предложили "написать заявление в прокуратуру". Пользователи называют работу очередным распилом денег.

Напомним, памятник к 250-летию села Новая Аленовка в РФ установили памятник Аленушке. Он вызвал бурную реакцию у пользователей соцсетей, поэтому на третий день его решили демонтировать. Согласно легенде, Аленушка основала село Новая Аленовка.

В январе 2021 года стало известно, что памятник "Аленушка апокалипсиса" в РФ выставлен на продажу за 1 млн рублей.