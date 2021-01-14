Памятник "Аленушка апокалипсиса" в России выставили на продажу за миллион рублей

Продать памятник в Российском аукционном доме хотят 15 февраля.

В России выставили на аукцион памятник Аленке, который был установлен в городке Нововоронеже Воронежской области.

Об этом свидетельствует информация на сайте Российского аукционного дома.

Первоначальную стоимость арт-объекта "Аленушка" оценили в один миллион рублей. Подать заявку можно будет до 11 февраля.

Воронежский предприниматель и собственник скульптуры Владимир Пилипенко рассказал ТАСС, что вырученные средства он пустит на благотворительность.

"Цель такая, чтобы Аленка нашла достойное место. Подписано соглашение о том, что большая часть вырученных на аукционе средств будет направлена на благотворительность, на детей, живущих в Воронеже. Это может быть благоустройство детской площадки", — сказал он.

Напомним, памятник к 250-летию села Новая Аленовка, которое ранее было на месте города, установили 20 декабря прошлого года. Он вызвал бурную реакцию со стороны пользователей сети, так что на третий день после установки чиновники решили его демонтировать

Позже похожая история повторилась в Барнауле. Там установили неудачный памятник Снегурочке, которую в сети окрестили "сестрой" воронежской Аленки.