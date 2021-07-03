Побратим Альонки. У Росії встановили пам'ятник Шурику і Ліді з "Операції И" (фото)
На монумент виділили майже 1 млн рублів, але якість виконання робіт викликає у жителів міста масу обурення. Роботу називають "потворною" й черговим розпилом.
В Ютановці Білгородська область (межує з Харковом) встановили пам'ятник Шурику і Ліді з відомого фільму "Операція И". Про це повідомляє місцеве видання Бел.ru
В рамках проєкту молодіжного артпростіру було визначено переможця, якому виділили майже 1 млн рублів (близько 375 тисяч гривень). Пам'ятник встановили на Студентській алеї. На ній встановили й інші артоб'єкти, але найбільше уваги привернув до себе саме Шурик і Ліда.
Якість виконання роботи викликало масу критики в соціальних мережах. Пам'ятник порівнюють з пам'ятником Альонці, який був встановлений у Воронежі.
У коментарях під публікацією в Telegram-каналі "Білгород №1" жителі міста назвали роботу "потворністю" і запропонували "написати заяву в прокуратуру". Користувачі називають роботу черговим розпилом грошей.
Нагадаємо, пам'ятник до 250-річчя села Нова Альоновка в РФ встановили пам'ятник Альонці. Він викликав бурхливу реакцію у користувачів соцмереж, тому на третій день його вирішили демонтувати. Згідно з легендою, Оленка заснувала село Нова Аленовка.
У січні 2021 року стало відомо, що пам'ятник "Оленка апокаліпсису" в РФ виставлено на продаж за 1 млн рублів.