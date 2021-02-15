"Не уезжая, вернулась": памятник "Аленка апокалипсиса" из Нововоронежа перевезут в Воронеж

Монумент можно будет увидеть в воронежском парке скульптур.

Скандальному памятнику "Аленка апокалипсиса" из города Нововоронежа нашли новое место в Воронеже.

Об этом написал на своей странице в Facebook российский бизнесмен Евгений Хамин.

"Аленка в Воронеже. Не уезжая, вернулась. В борьбе. Аукционной. "Другие города" хотели забрать у нас наше. Аленку. Мы, воронежцы, свое не отдаем. Тем более Аленок". И чужого не надо. Наше. И даже "Моё" наше. Очень рад", – написал предприниматель.

По его словам, памятник можно будет увидеть в будущем в местном парке скульптур "Град".

"Парк будет. Работаем над ним давно. Сложная концептуальная задача и дорогая. Будет", – добавил он.

Отметим, 15 февраля в России на аукционе продали памятник Аленке, который несколько дней простоял в городе Нововоронеже. Сумма сделки составила 2,6 млн рублей (около миллиона гривен). По предварительным данным, памятник выкупила Елена Осипова, которая является учредителем сети фитнес-клубов "Триэль" группы компаний Хамина.

Памятник к 250-летию села Новая Аленовка, которое ранее было на месте города, установили 20 декабря прошлого года. Он вызвал бурную реакцию со стороны пользователей сети, так что на третий день после установки чиновники решили его демонтировать.