Памятник "Аленка апокалипсиса" в Росии продали на аукционе за 2,6 млн рублей

На торгах присутствовали только 4 участника, начальная цена лота составила 1 млн руб.

В России на аукционе продали памятник Аленке, который несколько дней простоял в городе Нововоронеже. Сумма сделки составила 2,6 млн рублей (около миллиона гривен). Об этом говорится в сообщении Российского аукционного дома (РАД).

Российский аукционный дом подвел итоги торгов по продаже скандального памятника, который после открытия в провинциальном российском городе был демонтирован по требованию местных жителей. Согласно итогам аукциона, арт-объект был продан за 2,6 млн рублей при стартовой цене в 1 млн рублей.

Победителем торгов стала некая Елена Осипова. Судя по документу, в борьбе за памятник участвовали четыре претендента. Торги длились почти два часа.

В протоколе проведения процедуры не указано, кто такая Елена Осипова и в чьих интересах она выступала.

РИА Новости называет Осипову частным лицом, пока не готовым комментировать покупку. "Комсомольская правда" утверждает, что Елена Осипова – учредитель воронежской сети фитнес-клубов "Триэль".

Организатор торгов Ольга Орлова сказала изданию Коммерсант, что какая-либо информация о победителе официально пока не раскрывается, а сама победительница будет готова дать комментарий в ближайшее время.

Напомним, памятник к 250-летию села Новая Аленовка, которое ранее было на месте города, установили 20 декабря прошлого года. Он вызвал бурную реакцию со стороны пользователей сети, так что на третий день после установки чиновники решили его демонтировать. Позже его выставили на продажу за миллион рублей.