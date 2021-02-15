Пам'ятник "Оленка апокаліпсису" в Росії продали на аукціоні за 2,6 млн рублів

На торгах були присутні тільки 4 учасники, початкова ціна лота становила 1 млн руб.

У Росії на аукціоні продали пам'ятник Оленці, який кілька днів простояв у місті Нововоронежі. Сума угоди становила 2,6 млн рублів (близько мільйона гривень). Про це йдеться в повідомленні Російського аукціонного дому (РАД).

Російський аукціонний дім підвів підсумки торгів з продажу скандального пам'ятника, який після відкриття в провінційному російському місті було демонтовано на вимогу місцевих жителів. Згідно з підсумками аукціону, арт-об'єкт був проданий за 2,6 млн рублів при стартовій ціні в 1 млн рублів.

Переможцем торгів стала якась Олена Осипова. Судячи з документу, у боротьбі за пам'ятник брали участь чотири претенденти. Торги тривали майже дві години.

У протоколі проведення процедури не вказано, хто така Олена Осипова і в чиїх інтересах вона виступала.

РІА Новини називає Осипову приватною особою, поки не готовою коментувати покупку. Організатор торгів Ольга Орлова сказала виданню Комерсант, що будь-яка інформація про переможця поки не розкривається, а сама переможниця буде готова дати коментар найближчим часом.

Нагадаємо: пам'ятник до 250-річчя села Нова Оленівка, яке раніше було на місці міста, встановили 20 грудня минулого року. Він викликав бурхливу реакцію з боку користувачів мережі, тому на третій день після установки чиновники вирішили його демонтувати. Пізніше його виставили на продаж за мільйон рублів.