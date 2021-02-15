"Чи не їдучи, повернулася": пам'ятник "Оленка апокаліпсису" з Нововоронежа перевезуть до Воронежа

Монумент можна буде побачити у воронезькому парку скульптур.

Скандальному пам'ятнику "Оленка апокаліпсису" з міста Нововоронежа знайшли нове місце у Воронежі.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook російський бізнесмен Євген Хамін.

"Оленка у Воронежі. Не їдучи, повернулася. У боротьбі на аукціоні. "Інші міста" хотіли забрати в нас нашу Оленку. Ми, воронежці, своє не віддаємо. Тим паче Оленок". І чужого не треба. Наше. І навіть не "Моє", наше. Дуже радий", — написав підприємець.

За його словами, пам'ятник можна буде побачити у майбутньому в місцевому парку скульптур "Град".

"Парк буде. Працюємо над ним давно. Складне концептуальне завдання і дорога. Буде", — додав він.

Зазначимо, 15 лютого в Росії на аукціоні продали пам'ятник Оленці, який кілька днів простояв у місті Нововоронежі. Сума угоди склала 2,6 млн рублів (близько мільйона гривень). За попередніми даними, пам'ятник викупила Олена Осипова, яка є засновником мережі фітнес-клубів "Тріел" групи компаній Хамина.

Пам'ятник до 250-річчя села Нова Альонівка, яке раніше було на місці міста, встановили 20 грудня минулого року. Він викликав бурхливу реакцію з боку користувачів мережі, тому на третій день після установки чиновники вирішили його демонтувати.