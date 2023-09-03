В Санкт-Петербурге вспыхнула нефтебаза, прогремели мощные взрывы, — росСМИ (фото, видео)

По данным МЧС РФ, площадь возгорания составила 800 квадратных метров. О пострадавших информация пока не уточняется.

Утром 3 августа в Санкт-Петербурге (Российская Федерация) местные жители слышали звуки взрывов, в районе нефтебазы "Ручьи" недалеко от железнодорожной станции в Красногвардейском районе возник пожар. Об этом сообщило российское издание "Осторожно, новости".

"В Санкт-Петербурге крупный пожар в районе нефтебазы "Ручьи" в Красногвардейском районе. Местные жители сообщают, что слышали звуки взрывов в районе возгорания возле Пескаревского проспекта", — говорилось в сообщении.

По информации Министерства чрезвычайных ситуаций РФ, пожар распространился на ангар, существует угроза дальнейшего распространения огня. По словам очевидцев, на месте пожара хранились газовые баллоны и горючее.

Издание Readovka отмечает, что пожар мог произойти из-за возгорания одной из цистерн с топливом.

"Над Красногвардейским районом в Петербурге поднялся черный столб дыма, после чего местные жители начали слышать звуки, похожие на взрывы", — говорилось в сообщении.

В "Фонтанке" сообщили, что площадь возгорания — 800 квадратных метров. По информации журналистов, пожар вспыхнул на территории автосервиса. Тогда как горящий ангар стоит рядом с нефтебазой.

В МЧС РФ заявили, что в Красногвардейском районе загорелся ангар на площади 800 квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

Напомним, 1 сентября в Подмосковье вспыхнул цех завода по производству электроники для ракет. По данным российских журналистов, возгорание произошло в цехе после того, как силы противовоздушной обороны РФ якобы сбили дрон, похожий на украинский беспилотник "Бобер", в районе подмосковного города Люберцы.

В тот же день в трех областях РФ были слышны взрывы. В частности, беспилотники были замечены в районе Москвы, в Курской и Белгородской областях.