Пашинян назвал стратегической ошибкой союзничество Армении с Россией

По мнению армянского премьера, несостоятельность РФ все увидели во время войны за Нагорный Карабах. Ереван вынужден смотреть в сторону Евросоюза, США и других стран Южного Кавказа.

Армения совершила "стратегическую ошибку", полагаясь на Российскую Федерацию как единственного гаранта безопасности. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica.

Политика, опирающаяся исключительно на Россию как гаранта безопасности, неверна. Москва не добилась результатов и постепенно свертывает влияние на Южном Кавказе, пояснил глава правительства.

Доказательством полной несостоятельности РФ служит, по его словам, агрессия Азербайджана в отношении региона Нагорный Карабах. Премьер обвинил российских миротворцев, которые находятся в Нагорном Карабахе, что они не выполняют своей работы.

Ереван пытается диверсифицировать меры безопасности и налаживает связи с Европейским Союзом, США и другими странами региона, подчеркнул Пашинян.

Архитектура безопасности Армении на 99,9% была связана с Россией, это касалось закупки вооружения и боеприпасов. А теперь Россия сама нуждается в этом и при желании она не удовлетворит запросы Еревана, добавил он.

"Этот пример должен показать нам, что зависимость от одного партнера в вопросах безопасности является стратегической ошибкой", — сказал Пашинян.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 27 августа рассказал о возможных гарантиях безопасности от США. Договоренности могут быть наподобие израильских.

Венгрия считает необходимым дать России гарантии безопасности. Глава канцелярии венгерского премьера Гергели Гуляш заявил, что украинцам точно не надо предоставлять членство в НАТО.