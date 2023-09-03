На танке с буквой Z: польский журнал высмеял подыгрывание папы Римского России (фото)

Франциска изобразили в белом автомобиле с шасси от российского танка. В анонсе нового выпуска еженедельника подчеркнули неприемлемость политики главы католической церкви.

Польский еженедельный журнал Wprost поместил на обложку номера карикатуру на папу Римского Франциска. Издание обратило внимание на подыгрывание понтифика интересам России.

Номер журнала выйдет 4 сентября. На его обложке изобразили Франциска в белом автомобиле с шасси от российского танка и буквами "Z", символом полномасштабного вторжения в Украину.

"Настало время ясно сообщить Святому Престолу, что политика Франциска морально и политически неприемлема", — говорится в анонсе материала.

Франциск называл россиян "потомками великой России"

Карикатуру выбрали из-за речи Папы Римского на всероссийской встрече католической молодежи в Санкт-Петербурге. Франциск назвал россиян "потомками великой России" и призвал всегда помнить наследие "великой России Петра I и Екатерины II".

Коммуникат Апостольской Нунциатуры в Украине впоследствии оправдывался за речь Франциска. Папа Римский является решительным противником и критиком любой формы империализма, заявили в ведомстве.

Ватикан также вступался за главу католической церкви. Папа лишь хотел поощрить молодежь продвигать все положительное в великом российском культурном и духовном наследии.