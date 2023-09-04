"Рецепт хаоса": в Нидерландах выдворяют около 3000 беженцев из Украины (документ)

В Службе иммиграции и натурализации Нидерландов сочли, что некоторые беженцы, которые переехали в Нидерланды после начала полномасштабной войны в Украине, якобы эксплуатируют систему временной защиты. За добровольный отъезд платят 5 тысяч евро.

Нидерландское правительство распорядилось о том, что с 4 сентября около 3000 украинских беженцев, переехавших в Нидерланды после начала полномасштабной войны, но у которых при этом не было права на постоянное проживание в Украине, должны выехать. В случае отказа уехать добровольно, людей собираются депортировать и, к тому же, взыскать издержки. Об этом сообщает DW.

Такая директива должна была вступить в силу 4 марта, но ее продлили на шесть месяцев.

Представители Службы иммиграции и натурализации страны (IND) заявили, что граждане третьих стран, которые переехали в Нидерланды, эксплуатировали систему временной защиты.

"Для нас крайне важно предоставить защиту людям, которые не находятся в безопасности в своей стране", — заявил министр миграции Эрик ван дер Берг. — В то же время мы не хотим перегружать муниципалитеты".

Один из беженцев из Украины, не назвавший своего имени, показал письмо, полученное из мэрии Харлема. В нем требовалось выехать из квартиры, которую оплачивает правительство Нидерландов, до полуночи 4 сентября.

Письмо о выдворении беженцу из Украины

В письме власти угрожают депортацией, если получатель письма не покинет Нидерланды добровольно.

"[Если] вы не покинете убежище вовремя, муниципалитет примет меры, чтобы вас депортировать… и возложит на вас ответственность за расходы, связанные с этим… Если вы не проживаете в Нидерландах на законных основаниях, вам необходимо покинуть страну, и вы больше не сможете здесь работать", — говорится в письме.

Власти предоставляют находящимся в стране гражданам третьих стран 5000 евро за то, что те уедут добровольно. Единственная для них альтернатива — подать заявление о предоставлении убежища, но система перегружена и при этом понадобится доказать, что дома им угрожает опасность.

Лотте ван Дейпен, адвокат по вопросам иммиграции, не считает такой подход последовательным

"Я бы сказала, что это рецепт хаоса", — пояснила адвокат, защищающая интересы уроженцев третьих стран, которые находятся в Нидерландах.

По ее мнению, такие люди имеют законное право жить в стране, если не нарушили законодательство.

Ван Дейпен настаивает, что если директиву о временной защите активировали правительство стран Евросоюза, значит лишать граждан такого права тоже должны представители ЕС.

Напомним, что украинцам в Польше выплатят новую денежную помощь. Граждане Украины могут рассчитывать на помощь Becikowe.

Также сообщалось о том, готовы ли в ЕС возвращать беженцев силой.