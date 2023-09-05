Российский учебник истории вызвал скандал в Венгрии: посол РФ отреагировал (фото)

Журналисты получили доступ к черновику российского учебника, в котором утверждается, что причиной восстания против просоветского режима Венгерской народной республики 1956 года стали "действия западных спецслужб", а сами участники восстания названы "радикалами".

Черновик нового учебника истории, написанного для школьников Российской Федерации, спровоцировал скандал в Венгрии. Об этом сообщил редактор российского издания "Медуза" Алексей Ковалев в своем Telegram-канале 4 сентября.

Журналист сообщил, что поделился с венгерскими коллегами слитым черновиком учебника, написанного помощником президента России Владимиром Мединским и российским дипломатом и историком Анатолием Торкуновым.

Как отмечает Ковалев, отрывок о восстании 1956 года против просоветского режима Венгерской народной республики, подавленного советскими войсками, вызвал скандал в Венгрии.

Авторы учебника утверждают, что катализатором "венгерского кризиса" якобы стали действия западных спецслужб и поддерживаемой ими внутренней оппозиции.

"Восставшие радикалы, среди которых было немало бывших бойцов вооруженных формирований еще фашистской Венгрии, "отметились" в ходе восстания не только вандализмом против советских памятников и символов, но и многочисленными убийствами представителей Венгерской партии трудящихся, сотрудников органов правопорядка и членов их семей", — говорится в одной из глав учебника.

Одна из страниц учебника авторства Мединского и Торкунова Фото: SOTA

Как отреагировали в Венгрии

Госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в МИД Венгрии Тамаш Менцер в комментарии порталу Origo отверг заявление авторов учебника о том, что события 1956 года якобы были "фашистским восстанием".

"В 1956 году венгерский народ восстал против коммунистической диктатуры, это ясный, недвусмысленный факт, а не предмет споров", — сказал Тамаш Менцер.

В свою очередь представитель венгерской оппозиционной партии "Движение Моментум" Мартон Томпош пригласил сотрудников российского посольства в будапештский музей "Дом террора", который посвящен периодам тоталитарной истории Венгрии.

Что говорят в российском посольстве

Посол Российской Федерации в Венгрии Евгений Станиславов заявил, что критика содержания учебника основана на публикации венгерского СМИ, которое в качестве источника использует портал Meduza, признанный в РФ иностранным агентом. Дипломат утверждает, что Meduza "специализируется на подготовке и распространении антироссийских фейков".

В заявлении Станиславова говорится, что в руки журналистов якобы попал только один из вариантов будущего учебника. По его словам, всего черновиков было "штук десять". Посол также утверждает, что ни в одной из известных ему версий восстание 1956 года не названо "фашистским".

"Все это напомнило нам детскую игру в "испорченный телефон", когда по цепочке какое-то слово или фраза передается "на ушко" соседу, а на выходе получается совсем не то, что было сказано вначале", — сказал российский посол.

В заключение дипломат прокомментировал приглашение Мартона Томпоша в "Дом террора".

"Представленная в этом музее экспозиция хорошо нам известна и, как нам представляется, вряд ли может служить предметом для такого рода неуместного "юмора", — заявил Евгений Станиславов.

Напомним, что в обновленных российских учебниках также есть раздел о вторжении России в Украину, которое названо там "Специальной военной операцией". В этом разделе говорится, что целью так называемой "СВО" является якобы "защита Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России".