В Латвии судят экс-депутата за призыв жертвовать деньги армии РФ

Латвийская прокуратура запросила для обвиняемого Игоря Кузьмука два года лишения свободы.

В Латвии проходит суд над бывшим депутатом Рижской думы от партии "Согласие" Игорем Кузьмуком. По данным обвинительного заключения, Кузьмук сделал в своем телеграм-канале репост публикации российского пропагандиста Владимира Рогова с призывом сбора средств на нужды армии РФ. Об этом сообщает издание Delfi.

Прокуратура квалифицировала эти действия как "материально-техническую и финансовую помощь армии агрессора". В латвийском законодательстве за подобные правонарушения предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до десяти лет.

Прокуратура запросила для обвиняемого два года лишения свободы, учитывая, что он только распространил призыв.

Со слов адвоката Иммы Янсоне, подсудимый свою вину не признал, а возбужденное против него дело – политическая и этническая дискриминация. Ожидается, что приговор подсудимому может быть вынесен уже на следующем заседании суда, которое состоится 12 сентября.

Пост Кузьмука в Telegram был удален, но в его соцсетях остались другие публикации, которые, по мнению Delfi, можно расценивать как кремлевскую пропаганду.

На день армии России, 23 февраля 2019 года, Кузьмук выложил в Facebook фотографию в фуражке с символикой СССР и подписью "Служу Союзу!".

Скриншот с Facebook Кузьмука Фото: RUS.TVNET

Суд над бывшим депутатом начался в декабре прошлого года. Кузьмук на время судебного процесса не был заключен под стражу и продолжает работать спортивным тренером. На заседания он приходит с переводчиком, так как несмотря на длительную политическую деятельность, по-латышки говорит с трудом, сообщает RUS.TVNET.

Напомним, что в прошлом месяце Латвия заблокировала три российских сайта за "поддержку войны РФ против Украины".

Также мы писали, что тысячи россиян, проживающих в Латвии, в сентябре получат письма с просьбой покинуть страну.