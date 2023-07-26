"Поддерживали войну РФ против Украины": в Латвии заблокировали три российских сайта

В ходе проверки NEPLP было установлено, что медиа распространяли неправдивую информацию о войне России против Украины, очерняли Украину как страну и украинцев как нацию.

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Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии 26 июля принял решение закрыть доступ к трем российским сайтам — wagner2022.ru, dentv.ru и yapolitic.ru, сообщает официальное издание Латвийской Республики "Latvijas Vēstnesis".

По данным издания, спецслужбы Латвии установили, что указанные сайты используются для поддержки агрессивной пропаганды России, распространяют неправдивую информацию о войне России против Украины, оправдывают военные преступления, дискредитируютя Латвийское государство и НАТО.

В NEPLP отмечают, что такой контент может создать ложное представление о событиях в мире и представлять угрозу безопасности Латвийского государства.

Например, dentv.ru выражает поддержку нападению России на Украину и называет вторжение в Украину спецоперацией, прославляет диктатора Иосифа Сталина, очерняет Украину как страну и украинцев как нацию, распространяет ложную информацию о том, что НАТО готовится напасть на Россию. Весь контент этого портала направлен против украинской нации и западного мира.

Сайт yapolitic.ru транслирует пропагандистов Владимира Соловьева и Ольгу Скабееву, публично поддерживающих войну России против Украины, а wagner2022.ru приглашает вступить в эту частную военную компанию.

По мнению Совета, в конкретном случае польза, которую общественность получит от закрытия доступа к страницам значительно больше, чем ограничение прав, поскольку общественности больше не будет предоставляться информация, угрожающая безопасности как Латвии, так и Украины, а также безопасности Европы в целом.

Решение NEPLP должно быть исполнено немедленно, но в то же время оно может быть обжаловано в Административном районном суде в течение месяца.

Напомним, что Parimatch опровергает причастность к сайтам-клонам. В компании отметили, что после наложения санкций СНБО они полностью прекратили деятельность в Украине.

Ранее, 20 июня, сообщалось, что в Болгарии разоблачили сеть сайтов-"предателей". Порталы использовали платформу Share4Pay, которая платит пользователям за распространение новостей с этих сайтов в соцсетях.