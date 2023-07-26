"Підтримували війну РФ проти України": у Латвії заблокували три російські сайти

Під час перевірки NEPLP було встановлено, що медіа поширювали неправдиву інформацію про війну Росії проти України, очорняли Україну як країну та українців як націю.

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Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) Латвії 26 липня ухвалила рішення закрити доступ до трьох російських сайтів — wagner2022.ru, dentv.ru і yapolitic.ru, повідомляє офіційне видання Латвійської Республіки"Latvijas Vēstnesis".

За даними видання, спецслужби Латвії встановили, що зазначені сайти використовують для підтримки агресивної пропаганди Росії, поширюють неправдиву інформацію про війну Росії проти України, виправдовують військові злочини, дискредитують Латвійську державу і НАТО.

У NEPLP зазначають, що такий контент може створити хибне уявлення про події у світі та становити загрозу безпеці Латвійської держави.

Наприклад, dentv.ru висловлює підтримку нападу Росії на Україну і називає вторгнення в Україну спецоперацією, прославляє диктатора Йосипа Сталіна, очорнює Україну як країну і українців як націю, поширює неправдиву інформацію про те, що НАТО готується напасти на Росію. Весь контент цього порталу спрямований проти української нації та західного світу.

Сайт yapolitic.ru транслює пропагандистів Володимира Соловйова та Ольгу Скабєєву, які публічно підтримують війну Росії проти України, а wagner2022.ru запрошує вступити в цю приватну військову компанію.

На думку Ради, у конкретному випадку користь, яку громадськість отримає від закриття доступу до сторінок, значно більша за обмеження прав, оскільки громадськості більше не надаватимуть інформацію, яка загрожує безпеці як Латвії, так і України, а також безпеці Європи загалом.

Рішення NEPLP має бути виконано негайно, але водночас воно може бути оскаржене в Адміністративному районному суді протягом місяця.

Нагадаємо, що Parimatch спростовує причетність до сайтів-клонів. У компанії зазначили, що після накладення санкцій РНБО вони повністю припинили діяльність в Україні.

Раніше, 20 червня, повідомлялося, що в Болгарії викрили мережу сайтів-"зрадників". Портали використовували платформу Share4Pay, яка платить користувачам за поширення новин із цих сайтів у соцмережах.