Грецию затапливает после масштабных лесных пожаров (видео)

Дороги и дома в центральной Греции затоплены после обрушившегося шторма "Даниэль". Власти сообщили о первых жертвах.

После лесных пожаров, унесших жизни как минимум 18 человек, в Греции снова бушует стихия. Гроза, начавшаяся в около полуночи с понедельника на вторник длилась 10 часов. Метеорологи зафиксировали более 8000 разрядов молнии за несколько часов. Об этом сообщает издание EfSyn.

Количество выпавших осадков превысило 600 мм. В результате река Крафсидонас вышла из берегов и затопила город Волос и несколько деревень в окрестностях. Утром во вторник уровень воды в реке поднялся на три метра.

В Волосе затоплены первые этажи зданий, движение по дорогам парализовано, железнодорожное сообщение остановлено. Электроснабжение затопленных районов нестабильно, жителей предупредили о возможном длительном отключении электричества.

Ожидается, что непогода будет бушевать еще как минимум сутки. Власти ожидают ухудшения ситуации.

Полиция сообщила об одном погибшем. Скотовод был раздавлен стеной, обрушившейся во время ливня, когда он вышел из дома, чтобы покормить животных.

Жертвой непогоды стал еще один фермер. Его унесло течением в Агиос Георгиосе. Тело пропавшего пока не найдено, сообщил представитель пожарной службы.

В затопленных населенных пунктах власти запретили жителям покидать свои дома и передвигаться по улицам, пока шторм не утихнет. Мэр Скиатоса попросил округ объявить в пострадавшем районе чрезвычайное положение.

Напомним, что пожары в Греции были названы самыми интенсивными и токсичными за всю историю наблюдений.

Сентябрь начался с непогоды и в Турции. Сильные ливни затопили турецкий город на побережье Черного моря.