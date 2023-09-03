Наводнение в Турции: сильные ливни затопили город на побережье Черного моря (фото)

Улицы в центре Гиресуна быстро затопил сильный ливень, который шел почти два дня. Мэр города сказал, что на квадратный метр выпало более 130 килограмм осадков.

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Турецкий город Гиресун, расположенный на побережье Черного моря, ушел под воду из-за сильного ливня. Фотографии стихии показал телеканал CNN Turk.

Дожди начались вечером 2 сентября, а ночью усилились. Ливень затопил улицы в центре города, подтоплены часть домов на первых этажах и предприятия.

Водителям пришлось нелегко при езде по городу

"Дороги быстро стали недоступны для езды. Водителям пришлось нелегко при управлении транспортными средствами. Прибрежная дорога, которую закрыли, в контролируемом порядке открыли, чтобы избежать пробок", — описывают журналисты последствия стихии.

Коммунальщики открывали люки на улицах, чтобы в них стекала вода. Так они хотели преодолеть последствия непогоды.

Во время ливня на квадратный метр выпало около 132 килограмм осадков

Мэр Гиресуна Айтекин Шенликоглу сообщил, что во время ливня на квадратный метр выпало 132 килограмма осадков.

"Наводнение оказалось намного сильнее, чем мы ожидали. Службы пытаются преодолеть бедствие, оказывается помощь владельцам магазинов и предприятий", — заявил чиновник.

Напомним, что в Словении в начале августа прошли сильные дожди. Ливни вызвали масштабные оползни, многие населенные пункты отрезало от внешнего мира.

Также 11 августа город Марракеш в Марокко накрыла сильная песчаная буря. Сообщалось о гибели 18-летнего парня, на него упало дерево. Другого мужчину придавило большое колесо, он отделался травмой.