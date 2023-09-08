В Польше разгорелся скандал: житель Кракова набросился на украинку с детьми (видео)

Живущая в Кракове украинка немало удивилась, когда мужчина в парке принялся ее оскорблять всего лишь из-за того, что футбольный мяч детей попал в собаку.

Видео словесного оскорбления гражданки Украины с детьми, произошедшее недавно на улице Кракова, возмутило неравнодушных поляков. Украинка обратилась в полицию, предоставила видеозапись произошедшего, но там ей сказали, что ничем помочь не могут. Об этом говорится в материале "Радио Свобода".

Украинка немало удивилась, когда житель Польши принялся ее оскорблять всего лишь из-за того, что футбольный мяч, которым играли дети, попал в собаку.

"Мяч случайно попал в собаку. Та женщина начала кричать на нас, говорить, что ее собака не футбольные ворота. Я ей объяснила, что никто не считает вашу собаку воротами. Извините пожалуйста", — пояснила Катерина, добавив, что жительница Польши услышала украинскую речь и заявила, что с выходцами из Украины необходимо обращаться только грубо.

Напавший на украинку в Кракове

В беседу вмешался мужчина, который шел с женщиной.

"Здесь не твоя Украина, еб***я шл**ха. Твой ребенок и ты — это все равно, что уличный мусор. Что ты на меня уставилась, вы отбросы? Возвращайся к себе обратно", — заявил мужчина.

Катерина записала эти слова на видео, ставшее впоследствии вирусным.

В разгоряченную беседу в парке, судя по всему, никто не вмешался.

По словам девушки, ее возмутили эти слова, поскольку она живет в Польше, работает и платит налоги.

"Что я тебе такого сделала? За что ты так со мной? Потому что я украинка?" — спросила девушка.

По ее словам, он стал подходить очень близко, наклонился и ей пришлось отойти в сторону, забрать детей и быстро уйти. Напоследок рассерженный польский гражданин еще и пригрозил кулаком.

В полиции сказали, что ничего не могут сделать, тогда украинка решила выложить запись в интернете.

Волонтер Марцин Мейер, который возит гуманитарную помощь в Украину, сказал, что больше всего его удивила "интенсивность агрессии".

"Девушка была с двумя детьми. Меня также возмутило то, что женщина, которая шла рядом с мужчиной никак не вмешивалась, а просто стояла рядом", — сказал Мейер. Он нашел адвоката для Катерины.

Читатели публикации высказывались в том духе, что большинство жителей Польши поддерживают украинцев.

"Как можно атаковать беззащитную девушку с детьми просто потому, что она другой национальности. Это ужасно", — сказал Лукаш Вантух, представитель краковского муниципалитета.

Видео нападения на украинку с детьми в Кракове

Катерина живет в Кракове с двумя детьми. Впоследствии была организована краудфандинговая кампания, в помощь пострадавшей девушке передали больше 2000 долларов.

Полиция, в свою очередь, все же завела дело в отношении ее обидчика. Ему предъявляются обвинения в хулиганстве, максимальное наказание — до трех лет тюремного заключения, пояснил адвокат Катерины.

Напомним, что в Польше погиб мальчик из Украины, пытавшийся спасти подругу.

Также сообщалось, что в Нидерландах выдворяют около 3000 беженцев из Украины; городская мэрия рассылает уведомления с просьбой выехать из страны в установленный срок.