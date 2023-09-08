Украинские студенты в Британии изучают, как очищать почву от последствий войны

Земля Украины пострадала не только от взрывов, но и от загрязнителей почвы, таких как вредные металлы. При этом столь высокий уровень загрязнения может иметь долговременное влияние на почвы.

Ученые-аграрии утверждают, что существует большой риск загрязнения почвы на тех территориях, где происходят военные действия или которые оказались под обстрелами. Такая ситуация может повлиять на качество сельскохозяйственных культур, растущих на загрязненных полях, а те в свою очередь будут портить мировые запасы пищи, пишет ВВС.

Поэтому вполне своевременным стало предложение старейшего в Британии Королевского аграрного колледжа города Сайренсестера, на который откликнулись студенты Сумского университета, Сейчас они вместе с учеными учебного заведения анализируют образцы украинской почвы с помощью спецоборудования для поиска тяжелых металлов и других загрязнителей. По словам профессора колледжа Марка Хортона, уже выявлено несколько вредных металлов.

"Наше настоящее беспокойство заключается в том, что культуры, которые растут над этими воронками от бомб, будут содержать эти ядовитые металлы и загрязнять мировые запасы пищи. Мусор и остатки химикатов также могут просачиваться в местные грунтовые воды и влиять на местную пищевую цепочку. Кроме того, за последние 18 месяцев бомбы и артиллерийские снаряды нанесли огромный ущерб ландшафту Украины", — отмечает профессор.

Украинское студенчество, кроме лабораторных исследований, узнало о методах устойчивого ведения сельского хозяйства, которые они могли бы применять в Украине, и получило специальное оборудование для поиска тяжелых металлов и других загрязнений, вызванных войной.

Напомним, что из-за российской агрессии окружающей среде Украины нанесен ущерб на сумму 2 триллиона гривен. Однако правительство Украины тщательно подсчитывает все убытки, причиненные Россией, и заставит РФ за все заплатить. Поэтому Кабинет Министров продолжает активно работать над разработкой механизмов компенсации ущерба, нанесенного гражданскому населению и бизнесу в результате вооруженной агрессии РФ.

К этому также приобщилось европейское сообщество, которое объявило на саммите Совета Европы в мае этого года о создании международного реестра убытков, которые причинила РФ Украине.