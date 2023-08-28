Цифра пугающая: в Минприроды озвучили сумму ущерба, который РФ нанесла окружающей среде

Всего за год, как отметил Руслан Стрелец, эта цифра выросла в пять раз. Сейчас специалисты еще подсчитывают ущерб после подрыва Каховской ГЭС.

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Из-за российской армии окружающей среде в Украине нанесен ущерб на сумму в 2 триллиона гривен. При этом подсчет убытков еще продолжается, сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

По его словам, сумма ущерба растет ежедневно и сумма в 2 триллиона гривен нельзя назвать окончательной. Стрелец отметил, что в мае прошлого года, после деоккупации Киевской области, в министерстве подсчитали первые убытки с момента полномасштабного вторжения. Тогда ущерб природе был оценен в 13,2 миллиарда гривен.

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В августе 2022 года сумма убытков составила уже 385 миллиарда гривен. А в декабре, после того как ВСУ выбили оккупантов с Харьковской области, а затем освободили Херсон — убытки окружающей среде были оценены в 1,5 триллиона гривен.

"Август 2023 года. Имеем актуализированные данные в размере 2 триллиона гривен. Продолжается работа по расчету убытков по кейсу Каховской ГЭС", — сказал Руслан Стрелец.

Механизмы компенсации ущерба нанесенного Россией: как заставят заплатить агрессора

8 июля, министр юстиции Денис Малюська рассказал, что после встречи министров юстиции G7 в Токио, 7 июля, был найден механизм, который поможет возместить ущерб нанесенный вооруженной агрессией РФ. Об этом он тогда сказал в эфире национального телемарафона, его слова передавало издание "Укринформ".

Он объяснил, что такой механизм состоит из трех ключевых элементов:

первый элемент — создание реестра убытков;

создание компенсационной комиссии;

наполнение финансированием.

Тем временем напомним, что в ночь на 28 августа российские террористы обстреляли Полтавскую и Днепропетровскую области. Как сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, под ударом ВС РФ оказался промышленный объект на территории региона. Вражеский обстрел унес жизни двоих людей, а еще два человека были доставлены в больницу.

Также 28 августа спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что ВС РФ во время ночного обстрела 28 августа применили тактику "блуждающих" ракет, дабы запутать силы ПВО.