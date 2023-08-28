Ночной обстрел Украины: ВС РФ атаковали "Калибрами" и управляемыми ракетами, есть жертвы (фото)

По данным командования, россияне примели ракеты морского и воздушного базирования. Под обстрел попал промышленный объект в Полтавской области, где, предварительно, известно о двоих погибших. Также обстреляли Днепропетровскую область.

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Вооруженные силы Российской Федерации в ночь на 28 августа обстреляли Полтавскую и Днепропетровскую области. Об этом сообщили главы областных администраций Дмитрий Лунин и Сергей Лысак.

Обстрел Полтавской области

По информации главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, ВС РФ ударили по промышленному объекту в регионе. В результате вражеского обстрела двое человек погибли, еще двое — доставлены в больницу с незначительными травмами. При этом местоположение еще двоих граждан неизвестно — спасатели ищут их под завалами.

Производственный цех предприятия был полностью уничтожен, добавил Лунин.

Позже глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что ВС РФ нанесли ракетный удар по поселку Гоголево Миргородского района. В результате взрыва возникло возгорание помещения маслобойни.

Последствия обстрела Полтавщины Фото: Telegram / Андрей Ермак Удар по маслобойне Фото: Telegram / Андрей Ермак

"Известно о гибели двух человек и 5 пострадавших. Люди работали в ночную смену", — сообщил Ермак.

Обстрел Днепропетровской области

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, ВС РФ обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии. Вечером 27 августа также под обстрел попала Марганецкая община, а в ночь на 28 августа — Мироновская. Поврежден один частный дом, люди не пострадали.

Кроме того, по информации главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула, утром 28 августа российская авиация ударила ракетами по городу. В результате вражеской атаки разрушены два дачных дома, еще пять — повреждены, также горела хозяйственная постройка.

Обошлось без погибших и пострадавших

Работа ПВО 28 августа

Как сообщили в пресс-центре Воздушных сил ВСУ, 28 августа ВС РФ атаковали украинские города ракетами морского и воздушного базирования.

Так, четыре ракеты "Калибр" выпустил вражеский фрегат из акватории Черного моря близ оккупированной Феодосии, что в Крыму.

Также ВС РФ запустили по Кривому Рогу две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34. Самолеты взлетали с оккупированной части Херсонской области.

Ранее сообщалось, что из-за запуска "Калибров" из акватории Черного моря в Украине в ночь 28 августа была объявлена масштабная воздушная тревога.

Также 28 августа спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что ВС РФ во время ночного обстрела 28 августа применили тактику "блуждающих" ракет, дабы запутать силы ПВО. По мнению командования, новая тактика россиян связана с недостатком ракет.