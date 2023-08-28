Нічний обстріл України: ЗС РФ атакували "Калібрами" і керованими ракетами, є жертви (фото)

За даними командування, росіяни застосували ракети морського та повітряного базування. Під обстріл потрапив промисловий об'єкт у Полтавській області, де, попередньо, відомо про двох загиблих. Також обстріляли Дніпропетровську область.

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Збройні сили Російської Федерації в ніч на 28 серпня обстріляли Полтавську та Дніпропетровську області. Про це повідомили голови обласних адміністрацій Дмитро Лунін і Сергій Лисак.

Обстріл Полтавської області

За інформацією голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, ЗС РФ вдарили по промисловому об'єкту в регіоні. Унаслідок ворожого обстрілу двоє людей загинули, ще двоє — доправлені в лікарню з незначними травмами. При цьому місце розташування ще двох громадян невідоме — рятувальники шукають їх під завалами.

Виробничий цех підприємства було повністю знищено, додав Лунін.

Пізніше глава Офісу президента Андрій Єрмак уточнив, що ЗС РФ завдали ракетного удару по селищу Гоголеве Миргородського району. Унаслідок вибуху виникло загоряння приміщення олійниці.

Наслідки обстрілу Полтавщини Фото: Telegram / Андрій Єрмак Удар по олійниці Фото: Telegram / Андрій Єрмак

"Відомо про загибель двох людей і 5 постраждалих. Люди працювали в нічну зміну", — повідомив Єрмак.

Обстріл Дніпропетровської області

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, ЗС РФ обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії. Увечері 27 серпня також під обстріл потрапила Марганецька громада, а в ніч на 28 серпня — Миронівська. Пошкоджено один приватний будинок, люди не постраждали.

Крім того, за інформацією голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, вранці 28 серпня російська авіація вдарила ракетами по місту. Унаслідок ворожої атаки зруйновано два дачні будинки, ще п'ять — пошкоджено, також горіла господарська будівля.

Обійшлося без загиблих і постраждалих

Робота ППО 28 серпня

Як повідомили у пресцентрі Повітряних сил ЗСУ, 28 серпня ЗС РФ атакували українські міста ракетами морського та повітряного базування.

Так, чотири ракети "Калібр" випустив ворожий фрегат з акваторії Чорного моря поблизу окупованої Феодосії, що в Криму.

Також ЗС РФ запустили по Кривому Рогу дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34. Літаки злітали з окупованої частини Херсонської області.

Раніше повідомлялося, що через запуск "Калібрів" з акваторії Чорного моря в Україні в ніч 28 серпня було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Також 28 серпня спікерка ОК "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що ЗС РФ під час нічного обстрілу 28 серпня застосували тактику "блудних" ракет, аби заплутати сили ППО. На думку командування, нова тактика росіян пов'язана з нестачею ракет.