"Может ехать в Бразилию": Путина не арестуют на саммите G20 в Рио-де-Жанейро, — Reuters

В 2024 году Бразилия должна принимать саммит стран "Большой двадцатки". Глава государства заявил, что готов встретить и Владимира Путина.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что Владимира Путина, президента России, не будут арестовывать в Бразилии, если он посетит саммит G20, который состоится в Рио-де-Жанейро в следующем году. Об этом да Силва заявил в комментарии журналистам в кулуарах встречи G20 в Дели, передает Reuters.

"Я считаю, что Путин может легко поехать в Бразилию. Могу вам сказать, что если я буду президентом Бразилии, и он приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют", — отметил он.

Роль Бразилии в войне в Украине

6 апреля президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва предложил Украине уступить Крымский полуостров России для того, чтобы прекратить войну.

19 июля во время саммита лидеров стран ЕС, Латинской Америки и Карибского бассейна президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что мир уже начинает уставать от российско-украинской войны.

А 3 августа президент Бразилии выразил недовольство тем, что, по его мнению, западные государства и Совет Безопасности ООН прилагают недостаточно усилий для прекращения войны. Лула да Силва считает, что международное сообщество должно активнее вмешиваться, чтобы прекратить насилие и способствовать мирному разрешению вооруженного конфликта.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва из-за его высказываний относительно дипломатического урегулирования российско-украинской войны.