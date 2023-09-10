"Основа для восстановления страны": Южная Корея предоставит Украине $2,3 млрд помощи

300 миллионов Киев получит уже в следующем году. И еще 2 млрд — в 2025-м.

Правительство Южной Кореи приняло решение выделить финансовую помощь в размере 2,3 миллиарда долларов США для поддержки восстановления Украины после войны. В первую очередь, Киев получит 300 миллионов долларов на гуманитарные нужды в 2024 году. Об этом сообщил президент Южной Кореи Юн Сук Йоль на саммите G20 в Нью-Дели (Индия) в ходе сессии под названием "Единое будущее", передает Yonhap.

Оставшиеся 2 миллиарда долларов будут направлены Украине в 2025 году в форме долгосрочной помощи, которая будет использоваться для поддержки социальной и экономической инфраструктуры страны.

Долгосрочная помощь будет предоставляться в форме низко процентных кредитов через Фонд сотрудничества экономического развития (EDCF), который был запущен Сеулом в 1987 году с целью поддержки проектов экономической и социальной инфраструктуры в развивающихся странах.

"Это продемонстрирует нашу ответственную роль как глобального стержневого государства в ведущей помощи для восстановления мира в Украине и заложит основу для нашего полноценного участия в будущем восстановлении Украины", – сказал Юн Сок Йоль.

Напомним, что в мае американские аналитики сообщали, что Южная Корея начала тайно отправлять Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов. Сообщается, что Сеул передает снаряды США, которые, в свою очередь, организовали их отправку в Украину. Такой вид помощи должен помочь ВСУ успешно провести контрнаступление.