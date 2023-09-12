Последняя попытка Ватикана: кардинал Маттео Дзуппи отправился в Пекин для переговоров по Украине

Посланник Папы Римского 12 сентября посетит Китай, где он встретится с премьер-министром КНР Ли Цяном. Тема встречи — "мирные переговоры" об Украине.

В рамках своей дипломатической миссии папский посланник кардинал Маттео Дзуппи будет вести переговоры с высшими институциональными лидерами Китая ради единой цели, как пишет итальянская газета La Repubblica, — способствовать прекращению войны в Украине. По информации издания, это последний этап миссии кардинала и перед ней ватиканская дипломатия якобы консультировалась с США, НАТО и Италией.

"Миротворческая миссия" Ватикана — что известно

Посланник Папы Франциска уже посетил Киев и Москву в июне, а в июле отправился в Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом.

Кроме того, 4 июля Маттео Дзуппи заявил, что работает над механизмом возвращения депортированных украинских детей. Для этого он во время посещения Киева встретился с президентом Владимиром Зеленским, а омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал ему об убийствах, изнасилованиях и похищениях украинских детей военными РФ. Позже Дзуппи встретился в Москве с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой, которая имеет ордер на арест от Международного уголовного суда именно за незаконную депортацию украинских детей.

Напомним и о явно пророссийской позиции Папы Римского Франциска, который назвал россиян "потомками великой культуры и человечности" и "великой России". В МИД Украины упрекнули, что понтифик продвигает нарративы о "великодержавности РФ", а советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что заявления Папы привели к обнулению репутации Святого Престола. И хотя в Папском представительстве пытались нивелировать заявления Папы Франциска, в МИД Украины заявили, что понтифик распространяет российские великодержавные идеи, поэтому ни в коем случае не может быть посредником в урегулировании войны между Украиной и Россией.