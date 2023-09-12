Для вступление в ЕС: Украина ведет переговоры с Венгрией и Румынией по языковому вопросу

По словам Ольги Стефанишиной, Украина имеет около 80 тыс. этнических венгров в Закарпатской области – защита их прав является одним из семи критериев реформ, которые Евросоюз требует перед началом переговоров о нашем членстве.

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина объявила о текущих переговорах между Киевом, Венгрией и Румынией относительно потенциального вступления Украины в Европейский союз. Важно отметить, что эти две страны выдвигают определенные требования и оговорки, касающиеся прав своих этнических меньшинств в Украине, что может стать объектом обсуждения в процессе переговоров. Об этом информирует Financial Times .

Этот вопрос представляет собой главное потенциальное препятствие для начала официальных переговоров о возможном вступлении Украины в Европейский союз. Лидеры ЕС должны будут принять решение об этом в декабре или начать сами переговоры. Однако венгерский премьер-министр Виктор Орбан высказывал угрозы о ветировании этого процесса из-за вопросов прав этнических меньшинств и обвинял Киев в "хунгарофобии".

Украина насчитывает около 80 тысяч этнических венгров, проживающих в Закарпатской области. Защита прав этнических меньшинств представляет собой один из семи критериев реформ, установленных Европейским союзом, которые необходимо выполнить перед началом официальных переговоров о возможном членстве Украины в ЕС.

По данным Стефанишиной, на этой неделе Киев начнет двусторонние переговоры с Венгрией и Румынией, чтобы добиться баланса между образованием на украинском языке и языками меньшинств в средних школах.

"Мы внесем изменения в законодательство о национальных меньшинствах, и мы можем внести дополнительные поправки (в закон, — ред.), если это необходимо, но сначала нам нужно провести переговоры", — сказала Стефанишина.

Вице-премьер-министр отметила, что для украинцев, принадлежащих к этническим меньшинствам, важно овладеть украинским языком на должном уровне, чтобы иметь возможность получить высшее образование или устроиться на работу за пределами своих этнических меньшинств. Она также подчеркнула, что действующие правила, которые ужесточили требования к обучению украинскому языку, показали свою эффективность.

Сообщается, что Орбан, имеющий близкие отношения с Москвой, может использовать вопрос образования в качестве повода, чтобы помешать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС в декабре. Венецианская комиссия, экспертный орган Совета Европы по конституционному праву также требует от нашей страны защиты языковых прав русскоязычных.

Напомним, 24 марта в ЕС оценили прогресс Украины в выполнении рекомендаций по борьбе с коррупцией. Мониторинговый орган установил, что, несмотря на войну, государство выполнило 15 пунктов из 31.