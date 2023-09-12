Бронепоезд и красная дорожка: как в России встречали главу КНДР Ким Чен Ына (видео)

На опубликованных кадрах северокорейский лидер выходит из поезда, на котором и прибыл в Россию. В ближайшие дни он проведет встречу с Владимиром Путиным и посетит различные мероприятия.

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл на территорию Российской Федерации. Там он встретится с президентом Владимиром Путиным и примет участие в Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Для "почетного гостя" расстелили красную дорожку и установили деревянную лестницу, что видно на видео, которое опубликовали российские медиа в Telegram-каналах 12 сентября.

Как известно, это первый визит Ким Чен Ына за пределы КНДР за последние четыре года. По информации The New York Times, Ким Чен Ын посетит Москву, посетит Причал 33 (военно-морская база РФ во Владивостоке, где швартуются корабли Тихоокеанского флота, — ред.), космодром Восточный и космический стартовый центр.

В Приморском крае 12 сентября его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Кремль до последнего не конкретизировал место встречи двух лидеров, подтвердив лишь "встречу на Дальнем Востоке".

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову 5 сентября журналисты задали вопрос, готовится ли визит северокорейского лидера в Россию, на что он ответил: "Нам нечего сказать вам на эту тему".

Напомним, что недавно Фокус разбирался, действительно ли Путин и Ким Чен Ын будут обсуждать передачу вооружения и какое именно оружие в итоге получит агрессор для войны против Украины. Среди основных целей, которые Ким Чен Ын может преследовать, отправляясь в Россию, военно-техническое сотрудничество, а также поставки гуманитарной и финансовой помощи Северной Корее, плохо развитая экономика которой серьезно пострадала после пандемии коронавируса.

Отметим, что США пытались сорвать встречу Путина с Ким Чен Ыном в РФ.

Также сообщалось, что Путин рассчитывает на поставки из КНДР боеприпасов для артиллерии и ПТРК. В свою очередь, глава Северной Кореи ожидает, что Кремль предоставит передовые технологии для спутников и атомных подводных лодок, а также продовольствие.