Встреча Путина и Ким Чен Ына: КНДР запустила две баллистические ракеты, — СМИ

Одну из ракет запустили с восточного побережья Корейского полуострова. Японская береговая охрана предупреждает местные суда, чтобы те держались подальше от падающих предметов.

Северная Корея запустила две вероятные баллистические ракеты перед встречей президента Ким Чен Ына и российского лидера Владимира Путина в среду 13 сентября. Об этом сообщила японская береговая охрана со ссылкой на Министерство обороны, передает CNN.

Японская береговая охрана предупреждает местные суда, чтобы те держались подальше от падающих предметов.

Кроме этого, первая запущенная КНДР ракета уже упала, однако точное место не уточняется. По информации властей Южной Кореи, ракету выпустили с восточного побережья Корейского полуострова.

Визит Ким Чен Ына в Россию: что известно

В воскресенье 10 сентября глава КНДР Ким Чен Ын на личном бронепоезде отправился из столицы Пхеньяна в Российскую Федерацию для того, чтобы провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. 12 сентября северокорейский лидер прибыл в Россию. В Приморском крае его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

12 сентября росСМИ опубликовали заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил, что визит Ким Чен Ына в Россию будет полноформатным. В частности, запланированы переговоры делегаций, обед, общение в формате тет-а-тет. Темы, которые обсудят два лидера — экономическое сотрудничество, культурный обмен и международная повестка дня. Кроме этого, он примет участие в Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября.

Напомним, Фокус разбирался, будут ли Владимир Путин и Ким Чен Ын обсуждать передачу оружия, и какое именно вооружение может получить РФ от КНДР. В частности, Северная Корея имеет миллионные запасы боеприпасов, в частности артиллерийские снаряды калибра 122 и 152 миллиметра, 122-миллиметровые ракеты.