Мир может ожидать крупнейший за последние годы нефтяной кризис, — Bloomberg

На глобальном рынке нефти развивается крупнейший за последние 10 лет дефицит предложения, предупреждают эксперты. Причину они видят в сокращении добычи "черного золота" Саудовской Аравией.

В следующем квартале, по свидетельствам специалистов, дефицит нефти ожидается на уровне более 3 миллионов баррелей в день, сообщает Bloomberg. И добавляет, что именно лидер группы ОПЕК Саудовская Аравия при поддержке России планирует и в дальнейшем сокращать объемы добычи нефти до конца этого года до 1 миллиона баррелей в сутки, то есть на 300 тысяч баррелей. Такие ее действия спровоцируют дефицит нефти на мировом рынке и как следствие — разрыв между спросом и предложением энергоресурса почти удвоится, а цены будут расти.

"Если эти прогнозы оправдаются, это может стать самым большим сокращением запасов по крайней мере с 2007 года, согласно анализу данных, опубликованных секретариатом ОПЕК, расположенным в Вене", — говорится в сообщении.

Сейчас цены на нефть в Лондоне, по последним данным, уже превысили 90 долларов за баррель, и нефтетрейдеры ждут новых маркеров по спросу и предложению на рынке. К тому же, как подчеркивает Bloomberg, Саудовская Аравия может спровоцировать повышение цены практически до 100 долларов за баррель, потому что имеет значительные государственные расходы на различные амбициозные проекты лидера страны.

По данным ОПЕК, 13 членов этой организации в третьем квартале этого года добывали в среднем 27,4 миллиона баррелей в сутки, что почти на 1,8 миллиона меньше потребностей потребителей, по мнению специалистов. То есть в четвертом квартале добыча должна достичь не менее 30,7 миллиона баррелей в день, чтобы удовлетворить спрос. Например, в развитых странах запасы нефти уже меньше на 114 миллионов баррелей, что ниже показателей 2015-2019 годов.

"Инициатива, которую активно поддерживает Россия, ведет к новому инфляционному давлению. В частности, в странах Европы растут цены на дизельное топливо, а авиакомпании в США уже предупредили о подорожании стоимости билетов из-за роста цен на топливо. Цены на бензин в США также приближаются к чувствительной отметке в 4 доллара за галлон", — подчеркивает издание, ссылаясь на аналитиков рынка.

В то же время Международное энергетическое агентство считает, что спрос на нефть, природный газ и уголь, то есть ископаемое топливо, достигнет своего пика к 2030 году, после чего пойдет на спад.

Крупнейший нефтяной кризис — что известно

Нефтяной кризис 1973 года, более известный как нефтяное эмбарго, произошел вследствие того, что члены группы ОАПЕК (тогдашняя организация экспортеров нефти, в которую входили арабские страны-члены ОПЕК и Египет с Сирией) договорились о непоставке нефти странам, поддержавшим Израиль в ходе Октябрьской войны. Это были прежде всего страны Западной Европы и США.

Этот кризис стал первой и пока крупнейшей энергетической "войной". Ее целью стало создание политического давления на глобальное сообщество, чтобы сузить поддержку Израиля в войне с Египтом и Сирией. Частично задача была достигнута: страны так называемого Общего рынка поддержали арабские страны, а почти все африканские государства разорвали дипломатические отношения с Израилем. В то же время кризис способствовал повышению экспорта советской нефти.

Недавно Фокус писал, что ни США, ни страны G7 не видят беспокойства из-за российской нефти и не собираются пересматривать цены на нее. Однако некоторые европейские страны импортируют все большие объемы "черного золота" именно из РФ.

Тем временем в южных регионах России уже заметили дефицит топлива, а эксперты Фокуса назвали РФ страной пустой бензоколонки.