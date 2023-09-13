Респондентам предложили выразить свое отношение к странам и объединениям из списка. Самой положительной оценкой среди опрошенных пользуется Китай, а самой отрицательной — США и Украина.

Большинство граждан России имеют убеждение, что они проживают в "великой" стране. В то же время, отношение к США, Европейскому союзу и Украине среди российских граждан остается негативным. Об этом сообщает опрос независимого "Левада-центра".

За последние два десятилетия число граждан России, считающих Российскую Федерацию великой страной, выросло вдвое, достигнув 80% в августе 2023 года, по сравнению с 43% в 2002 году. За тот же период число людей, считающих Китай великой страной, увеличилось втрое, поднявшись с 19% до 63%. Что касается Соединенных Штатов, то каждый третий гражданин считает их великой страной, хотя двадцать лет назад таких было в два раза больше — 62%.

Также сократилось число тех, кто считает великой страной Японию (с 37% до 9%), Германию (с 32% до 8%), Великобританию (26% до 9%) и Францию (с 10% до 3%).

Результаты опроса "Левада-центр"

Респондентам было предложено оценить свое отношение к странам и объединениям из следующего списка: США, ЕС, Украина и Китай. Лучше всего опрошенные относятся к Китаю (83%). К странам ЕС, США и Украины преобладает негативное отношение (60-65%)

Результаты опроса "Левада-центр"

Опрос "Левада-центра" проведен 24-30 августа 2023 года среди 1606 человек. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Напомним, что по результатам соцопроса стало известно, что большинство граждан Российской Федерации не хотят отказываться от оккупированных территорий Украины.

Кроме того, по данным опроса Russian Field от 28 июня, 16% граждан Российской Федерации считают применение ядерного оружия против Украины приемлемым.