"Старый друг": Путин пословицами описал отношения между РФ и КНДР (видео)

По словам лидера РФ, между его страной и Северной Кореей сохраняются дружеские и партнерские отношения.

Утром 13 сентября произошла встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чена Ына. По итогам визита корейского гостя диктатор вынес свое резюме. Об этом сообщил российский канал "Ruptly".

"В Корее есть пословица: "Одежда хороша новая, а друг — старый". А у нас в народе говорят: "Старый друг лучше новых двух". Эти народные мудрости в полной мере применимы к современным отношениям между нашими странами", — заявил Путин.

Президент КНДР Ким Чен Ына прибыл в Россию

12 сентября северокорейский лидер прибыл в Россию. Он приехал на личном бронепоезде.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, чье заявление опубликовали росСМИ, заявил, что визит Ким Чен Ына в РФ будет полноформатным — запланированы переговоры делегаций, обед, общение в формате тет-а-тет. Два лидера обсудят экономическое сотрудничество, культурный обмен и международную повестку дня. Также Ким Чен Ын примет участие в Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября.

Напомним, ранее Фокус писал о том, будут ли лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин обсуждать передачу оружия, и какое именно вооружение хочет получить Кремль.