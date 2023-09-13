Центробанк Европы ожидает в 2024 году инфляцию в еврозоне на уровне 3%, — Reuters

В следующем году инфляция в еврозоне может превысить ожидаемый уровень, что усиливает аргументы в пользу повышения ЕЦБ ключевых процентных ставок.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) отметил, что десятое повышение ключевых процентных ставок имеет в своей основе ожидаемый уровень инфляции в 3%. Об этом сообщает Reuters. Кроме того, ухудшение прогнозов на 2024 год подтверждает опасения, что снизить инфляцию может быть труднее, чем считалось ранее.

"Обновленный прогноз на 2024 год значительно превышает целевой показатель центрального банка в 2% и будет выше июньского прогноза в 3%. Он также выше 2,7%, которые прогнозировал опрос экономистов", — говорится в сообщении.

Сейчас представитель ЕЦБ отказался от комментариев, отмечает агентство. Известно, что центробанк 13 сентября начинает двухдневное заседание, поскольку стабильно высокая инфляция и растущие опасения рецессии разделили тех, кто формирует политические ожидания, в противоположных направлениях и пока неизвестно, состоится ли очередное повышение ключевых ставок на 25 базисных пунктов. Источник Reuters сообщил, что решение о ставках все еще остается незавершенным, да и официальные предложения по встрече еще не представлены.

Что сделал ЕЦБ для обуздания инфляции

Напомним, в конце июля Европейский центральный банк поднял процентные ставки на 25 базисных пунктов, что стало девятым повышением подряд. При этом специалисты ЕЦБ заявили, что ожидаемая инфляция будет оставаться слишком высокой в течение длительного времени, несмотря на недавнее замедление.

В целом ЕЦБ повысил ставку по депозитам до 3,75% с минус 0,50 в течение 14 месяцев, что является самым быстрым темпом жесткой монетарной политики за всю европейскую историю. Специалисты надеются, что это остановит стремительный рост цен.

Однако экономисты, опрошенные Reuters, видят рост еврозоны на уровне 0,6% в этом году и 0,9% в 2024 году. Но как общая, так и базовая инфляция остаются выше 5%, а это повышает риск того, что работники начнут требовать повышения зарплаты, особенно на фоне значительного напряжения на рынке труда.

Напомним, недавно Европейская комиссия опубликовала инструкцию для европейских предприятий, которая должна помочь им правильно определить, оценить и понять возможные риски обхода санкций и как этого избежать. Кроме того, Еврокомиссия планирует ввести налог на прибыль от замороженных активов РФ.