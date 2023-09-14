Задушил еще одну женщину шнуром: в РФ наемник из "Вагнера" попал в колонию за повторное убийство

"Демобилизованный" наемник из ЧВК откликнулся на объявление о сдаче квартиры в интернете. При осмотре жилья у него возникли разногласия с хозяйкой из-за стоимости, после чего он задушил женщину.

Осужденный житель Ростова-на-Дону, который воевал в Украине в составе ЧВК "Вагнер", вновь оказался в колонии строгого режима по обвинению в убийстве. Шесть лет назад его признали виновным в аналогичном преступлении. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Суд приговорил 34-летнего Сергея Руденко к 11 с половиной годам заключения.

Следствие считает, что Руденко откликнулся на объявление о сдаче квартиры в интернете, 26 апреля 2023 года при осмотре жилья у него возникли разногласия с хозяйкой из-за стоимости. Он избил женщину и задушил шнурком, а затем скрылся, прихватив ее телефон. Подозреваемого задержали в тот же день, на допросе он сознался.

По данным следственного комитета, Руденко намеревался задушить владелицу жилья и нанес множественные удары ножом в область шеи. Но представители прокуратуры об этом не упомянули.

В итоге бывшего "вагнеровца" признали виновным в убийстве и краже, приговор вынесли 4 сентября.

Пресс-служба СК сообщила, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за убийство. По данным Mash, он числился в рядах ЧВК "Вагнер" и совершил убийство уже после "демобилизации".

Приговор жителю Ростова-на-Дону с таким же именем журналисты нашли в судебных базах. В 2018 году его осудили на 10 лет колонии строгого режима за убийство, совершенное годом ранее. По материалам следствия, в ходе ссоры Руденко задушил сожительницу шнуром и поясом, после чего унес с собой ее телефон и украшения.

Напомним, что некоторые "вагнеровцы" войдут в состав белорусской ЧВК.

Также сообщалось, что Росгвардия могла начать вербовку ранее осужденных бойцов ЧВК "Вагнер".