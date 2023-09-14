"Нейтрально обрисовал": Путин скрыл детали визита Ким Чен Ына в РФ, чтобы не усилить санкции
По данным аналитиков ISW, в России существуют опасения относительно возможности введения дополнительных международных санкций против страны из-за потенциальной торговли с Северной Кореей.
Президент РФ Владимир Путин, вероятно, ощущает беспокойство относительно возможных последствий публичного объявления о сотрудничестве России с Северной Кореей, так как это может привести к ужесточению санкций и нарушению существующих механизмов их обхода. Об этом говорится в аналитическом обзоре американского Института изучения войны (ISW).
"Вероятно, Путин нейтрально обрисовал свою встречу с Кимом", — подчеркивают аналитики.
Отмечается, что в РФ существуют опасения по поводу риска введения вторичных международных санкций против России из-за возможной торговли с Северной Кореей. Также, это может привести к усилению международного контроля за уклонением России от санкций.
Кроме того, отмечают в ISW, Россия не стремится слишком проявлять свою заинтересованность в покупке северокорейских боеприпасов.
Ранее СМИ писали, что США готовы "без колебаний" отреагировать, если КНДР будет поставлять оружие в РФ. По словам представителя Госдепа Мэтью Миллера, Штаты уже ввели санкции против организаций, которые способствовали оружейным сделкам между Северной Кореей и Россией.
Также американские журналисты сообщили, что встреча Путина и Ким Чен Ына показывает, как война влияет на внешнюю политику РФ. Отмечается, что когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, то КНДР была одной из первых и немногих стран, которые ее поддержали.
Напомним, ранее Фокус писал о том, будут ли лидер КНДР Ким Чен Ын и президент РФ Владимир Путин обсуждать передачу оружия, и какое именно вооружение хочет получить Кремль.