СБ Ким Чен Ына потратила несколько минут на дезинфекцию стула на встрече с Путиным (видео)

Как сообщают журналисты, в России телохранители лидера КНДР предпринимали все меры безопасности, даже пришлось поменять стул.

Служба безопасности (СБ) лидера Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына потратила несколько минут на дезинфекцию стула, предназначенного для него во время его встречи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает "Коммерсантъ".

Российская газета опубликовала кадры, на которых видно, как сотрудник службы безопасности КНДР в белых перчатках распыляет какое-то вещество и протирает черный стул.

Специалисты обрызгали сиденье, ручки и ножки, а также область вокруг стула под наблюдением кремлевского телохранителя.

"Кресло оказалось предметом наибольшего беспокойства северокорейской стороны", — написал российский корреспондент.

Это произошло после того, как служба безопасности Ким Чен Ына, как сообщается, отказалась от первого стула, предназначенного для северокорейского лидера, а это означает, что пришлось предоставить еще один такой же стул.

"В конце концов, и для них это был вопрос жизни и смерти, причем не их лидера, а, конечно, их самого", — сообщил журналист.

Кресло в результате поменяли на точно такое же, из ряда, который выстроили для членов делегации. Дизайн был идентичным. А в сомнительное кресло сел в итоге министр обороны КНДР.

"Помпезный" визит лидера КНДР

Сразу после прибытия Ким Чен Ын в РФ на бронепоезде несколько молодых корейских людей бегали по перрону с мобильными метеостанциями в руках. Эти метеостанции, как предполагают журналисты, измеряют скорость бокового, попутного и встречного ветра, температуру воздуха, воды и снега, точку росы и, конечно, индекс жары. Далее лидер КНДР на "майбахе" отправился на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Для "почетного гостя" расстелили красную дорожку и установили деревянную лестницу. Церемония встречи прошла на космодроме "Восточный" в монтажно-испытательном корпусе ракеты-носителя.

Как встреча лидеров КНДР и РФ может повлиять на Украину

Официальные лица США считают, что обе стороны продолжат соглашение об оружии. Считается, что Северная Корея имеет большой запас артиллерийских снарядов и ракет, которые были бы совместимы с оружием советских времен, а также аналогичную историю производства таких боеприпасов.

Если Северная Корея предоставит России артиллерийские снаряды и другое оружие для войны против Украины, это может помочь силам Кремля расширить сокращающиеся запасы боеприпасов, но вряд ли изменит ход конфликта, считают военные аналитики.

Когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, то КНДР была одной из первых и немногих стран, которые ее поддержали.

Напомним, 14 сентября Фокус писал, что встреча президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоялась в момент взаимной необходимости. Так, Москва нуждается в боеприпасах для войны против Украины, а Пхеньяну нужны военные технологии для обеспечения безопасности режима Кима.