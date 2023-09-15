Берлинская опера разрешила выступать стороннице Путина Анне Нетребко: МИД выразил протест

Посол Украины совместно с Берлинским сенатором посетят выставку "Russian War Crimes", чтобы "достучаться" до оперного театра.

Оперную певицу Анну Нетребко, которая была доверенным лицом российского президента Владимира Путина на выборах и участницей пропагандистской кампании Кремля, вернули на сцену главного немецкого театра. Министерство иностранных дел Украины забило тревогу и анонсировало акцию протеста. Об этом сообщили на странице МИД в facebook.

"Возвращение Анны Нетребко на сцену Staatsoper Unter den Linden — это "нормализация" и толерирование российских военных преступлений, за которые госпожа Нетребко несет соответствие", — говорится в заметке.

Сообщают, что посольство Украины в ФРГ отслеживает и ведет работу над кейсом с момента появления первых анонсов. Но, к сожалению, их аргументы не нашли должного отклика в Немецкой государственной опере.

В то же время активную коммуникационную работу с Берлином по доведению позиции МИД ведет Украинский институт — государственное учреждение Украины, которое представляет украинскую культуру в мире и формирует положительный имидж Украины за рубежом.

"Наша позиция была также поддержана Сенатом Берлина и лично бургомистром Каем Вегнером, и культурным сенатором Джо Чало", — добавляют в посте.

Несмотря на все, украинцы не оставляют попытку "достучаться" до оперного театра. Совместно с Берлинским сенатором Джо Чало посол Украины Алексей Макеев посетят выставку "Russian War Crimes", которая проходит в здании Гумбольдтского университета сразу напротив оперы.

"Защищая свое решение, опера становится и на защиту Нетребко — мол, отреклась, дистанцировалась и осудила. Однако дистанцировалась госпожа Нетребко разве что от собственного прошлого, которое "могло быть неправильно интерпретировано", а осудить решилась только "войну против Украины". Не указывая ни словом на то, кто эту войну начал и кто ее преступно ведет", — написал на своей странице Алексей Макеев.

Посол также поддержал петицию гражданского общества и выразил свою четкую позицию.

"Сегодня в немецкой прессе вышел совместный Op-Ed посла и депутата Европейского парламента Сергея Лагодинского о равнодушии Берлинской оперы, неубедительных заявлениях госпожи Нетребко и неумении и нежелании российского общества брать на себя ответственность", — добавляют в МИД.

Анна Нетребко на страницах немецкой прессы Анна Нетребко на страницах немецкой прессы

В МИД напомнили, что "голос Украины в Германии должен быть слышнее сопрано Анны Нетребко".

Напомним, 29 марта 2022 года стало известно, что 50-летнюю оперную певицу Анну Нетребко уволили из театров La Scala, Баварской оперы и Метрополитен-оперы . Ранее уроженка Краснодара, которая в последнее время жила в Австрии, заявляла, что нельзя требовать от публичных культурных деятелей высказываться о политических вопросах, поскольку они не разбираются в этом.