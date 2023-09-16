В Италии самолет упал на трассу и взорвался: погибла 5-летняя девочка (фото, видео)

Группа учебно-боевых самолетов ВВС Италии взлетала, готовясь к показательным выступлениям. Один самолет не смог выполнить маневр и разбился, убив 5-летнюю девочку.

16 сентября произошел инцидент во время тренировочного полета Военно-воздушных сил Италии. Военные пилоты отрабатывали определенные фигуры перед показательным выступлением. Однако через мгновение воздушное судно "проехалось", пылая, по земле. Пилот спасся, но пострадали случайные свидетели инцидента. О деталях происшествия рассказало издание Ilmessaggero.

Инцидент произошел на аэродроме возле Турина в Италии. Указывают, что самолет Pony 4 Frecce Tricolori ВВС Италии совершал тренировочный полет перед показательными выступлениями. Во время старта самолет стал неуправляемым и разбился ближе к концу взлетной полосы. Пилот самолета успел катапультироваться, однако воздушное судно полностью уничтожено взрывом и пожаром.

Дым после падения самолета Фото: Скриншот

Среди возможных причин инцидента — неполадки с мотором или столкновение с птицей, утверждают неназванные источники издания.

Падение самолета в Италии: детали

Ilmessaggero указывает, что неподалеку взлетной полосы, где упал самолет, проходит трасса в городок Сан-Франческо-аль-Кампо. По дороге как раз проезжала машина, в которой находилось четыре человека: отец, мать и двое детей — 5-ти и 9-ти лет. Автомобиль загорелся, родители сумели выбраться, вытащили детей, но пятилетняя девочка умерла в больнице. Другие члены семьи получили ранения.

Пострадала семья

В сети разместили кадры падения учебно-боевого самолета ВПК Италии. На видео видно, как спасается пилот — он летит на парашюте. В нескольких десятках метров от пламени — трехметровый забор и шоссе с оживленным движением автомобилей.

Напоминаем, расследователи попытались разобраться, что произошло с самолетом рейса MH370, который исчез с рада 8 марта 2014 года по дороге в Китай. Предполагают, что на борту произошла разгерметизация, но второй пилот еще прожил несколько часов. Между тем в Кремле никак не могут определиться с версией, которая бы объяснила падение самолета владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина: молчат почти месяц с момента авиакатастрофы.