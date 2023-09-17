Известная голливудская актриса посетила украинских беженцев в Кишиневе, — СМИ (фото)

Кристин Дэвис заявила, что глубоко впечатлена силой, проявленной украинскими беженцами, ведь им приходится стоить свою жизнь заново.

Кристин Дэвис, всемирно известная актриса и посол доброй воли Агентства ООН по делам беженцев, 15 сентября посетила Республику Молдова, чтобы встретиться с украинскими беженцами и молдавскими принимающими общинами, сообщает Unimedia.

В ходе своего визита актриса посетила несколько местных структур поддержки беженцев. Она также встретилась с женщинами-беженками, работающими в общественном центре, который оказывает помощь женщинам и детям, находящимся в сложном положении.

"Я была глубоко впечатлена силой, проявленной украинскими беженцами в Молдове. Никто не планирует становиться беженцем, покидать свои дома, а иногда и близких, но, несмотря на этот душераздирающий опыт, многие восстанавливают свою жизнь в Молдове. Эта трансформация была бы невозможна без доброты молдавского народа, который принял украинских беженцев, проявив сострадание и поддержку", — заявила Кристин Дэвис.

Фото: unimedia.info

Фото: unimedia.info

С момента крупномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в феврале 2022 года более 6 миллионов беженцев из Украины пересекли границы соседних стран и за их пределами. Более 905 000 беженцев и граждан третьих стран пересекли границу с Республикой Молдова. Хотя большая часть беженцев продолжила свой путь в европейские страны, около 117 000 из них предпочли остаться в Республике Молдова, большинство из них — женщины и дети.

Напомним, 23 августа сообщалось, что Украина и Молдова будут развивать совместный контроль на госгранице. Стороны договорились о развитии контроля на общей границе, обсудили прогресс в развитии логистики в условиях блокирования Россией "зернового коридора" в Черном море.

Кроме этого, 18 августа президент Молдовы Майя Санду в интервью RFI заявила, что ее страна намерена помочь Украине с транзитом зерна, после выхода Российской Федерации из специального соглашения.