Права человека в России "значительно ухудшились" после начала войны, – эксперт ООН

По словам Марианы Казаровой, после вторжения в Украину Москва приняла более строгие законы для наказания инакомыслящих и предполагаемых предателей.

Эксперт ООН Мариана Казарова 18 сентября заявила, что ситуация с правами человека в Российской Федерации значительно ухудшилась после полномасштабного вторжения в Украину. По ее словам, в РФ "серьезно ограничили" свободы и происходят "систематические репрессии" против гражданского общества, сообщает Reuters.

В своем докладе Казарова утверждает, что российские власти провели массовые произвольные аресты критиков войны и задержанным грозит смерть из-за "постоянного применения пыток и жестокого обращения".

"Мирные собрания, выражение мнения онлайн и офлайн, а также гарантии справедливого судебного разбирательства — это лишь некоторые из пострадавших свобод… Против инакомыслящих произвольно применяется ряд административных санкций, а против мирных протестующих применяется сила", — добавила она.

В своих выводах доклада эксперт отметила недавние законодательные ограничения, которые используются для того, чтобы "заткнуть рот гражданскому обществу и наказать правозащитников и других лиц за их антивоенную позицию". После вторжения России в Украину Москва приняла более строгие законы для наказания инакомыслящих и предполагаемых предателей.

Мариана Казарова, бывшая журналистка из Болгарии, которая руководила расследованиями во время двух чеченских войн для Amnesty International, также упомянула о попытках России препятствовать ее мандату, заявив, что такие действия демонстрируют "отсутствие политической воли к выполнению своих обязательств в области прав человека".

Впервые 16-летний Совет ООН по правам человека (СПЧ) получил мандат на проверку одного из членов так называемой "П5", которые занимают постоянные места в Совете Безопасности.

Что говорят власти России

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не может комментировать ситуацию, поскольку еще не видел отчет.

Ранее Москва называла критику ситуации с правами внутри страны необоснованной и отрицала нападения на мирное население на Украине, где, по ее словам, она проводит "специальную военную операцию" по уничтожению военной инфраструктуры.

Напомним, 15 сентября сообщалось, что в ОП хотят перезагрузки состава Совбеза ООН. По словам Михаила Подоляка, Москва незаконно занимает место в организации и пользуется своим положением. Во время Генассамблеи в США у ООН будет шанс все изменить.

Ранее, 14 сентября, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на заседании Совбеза ООН.