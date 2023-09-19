Молдова может вступить в ЕС, сохранив нейтральный статус, — замгенсека НАТО

В руководстве Альянса считают, что Молдова, будучи демократическим государством, самостоятельно решает, где проходят границы ее сотрудничества с военным блоком.

Молдова может стать членом Европейского Союза, сохранив свой нейтралитет, заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ в интервью молдавскому изданию NewsMaker. Он подчеркнул, что несмотря на то, что другие государства центрально-восточной Европы интегрировались в Североатлантический альянс, интенсивность сотрудничества Молдовы с НАТО — это исключительно ее прерогатива.

"У нас есть два свежих примера — Финляндия и Швеция, которые были членами ЕС, а теперь становятся членами НАТО. В то же время вывод очевиден. Будучи румыном, я также работал над вступлением сначала в НАТО, а затем в ЕС. Но я бы сказал, что в новом геополитическом контексте в регионе вполне возможно, что нейтральная Молдова будет членом ЕС, не вступая в НАТО. Это вполне возможно, и это — основной сценарий, над которым мы сегодня работаем", — подчеркнул Джоанэ.

Он заверил, что страны-члены Североатлантического альянса поддерживают и будут поддерживать европейский путь республики.

"Молдова — общий партнер ЕС и НАТО, и будущее страны и ее граждан — в ЕС, независимо от их этнической принадлежности, языка, на котором они говорят, или их политических предпочтений", — заверил заместитель генсека.

Отвечая на вопрос, где проходят границы сотрудничества между Молдовой, чей статус нейтралитета закреплен в Конституции, и НАТО, и кто их устанавливает, Джоанэ заверил, что это "абсолютно демократическое решение Кишинева".

"Мы не обсуждаем ни с одним государством-партнером, что делать, а что не делать. Мы уважаем Конституцию суверенного государства … Не НАТО начало дискуссию о сохранении статуса нейтралитета Молдовы. Это стало следствием войны в Украине", — заключил представитель альянса.

Молдова и НАТО

Напомним, что ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что власти должны объяснять гражданам страны значение НАТО и важность вступления республики в этот альянс. При этом он отметил, что хотел бы видеть молдавскую армию оснащенной по всем стандартам НАТО.

"Население не знает, что значит НАТО. Нам нужны эти дискуссии, нам нужно объяснять, что такое коллективная безопасность, объяснять значение безопасности, понять, какие страны могут себе позволить необходимые инвестиции в безопасность, а какие нет", — подчеркнул Речан.

Чуть позже его поддержал в телеэфире депутат от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) Андриан Кептонар. Однако лидер Партии социалистов, пророссийский политик Игорь Додон заявил 15 сентября, что категорически против вступления Молдовы в НАТО, и предупредил, что он и его сторонники готовы выйти на протест, если власти инициируют этот процесс.

Как известно, нейтральная Молдова не является членом НАТО, но сотрудничает с Североатлантическим Альянсом. Молдавские чиновники называют вступление страны в ЕС фактором безопасности государства и в последнее время высказываются о том, что нейтральный статус недостаточен для защиты Молдовы.

Однако следует отметить, что согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному в августе 2023 года среди 1215 граждан, 54% респондентов выступают против вступления Молдовы в НАТО, за – 26,5%.

Не так давно Фокус писал, что премьер-министр Молдовы Дорин Речан поблагодарил Украину за защиту от РФ и отметил, что уже всем очевидно: Путин хочет восстановить Советский Союз.

Ранее Фокус напомнил, что обнародовано заявление президента Молдовы Майи Санду о том, что правительство республики не собирается поддерживать Российскую Федерацию для того, чтобы получить дешевый газ для населения. А в августе в интервью RFI Санду заявила, что ее страна намерена помочь Украине с транзитом зерна, после выхода Российской Федерации из специального соглашения.