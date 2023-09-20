"Фамилия не Кадыров": в ЛСР назвали вероятного преемника главы Чечни (видео)

По мнению советника по коммуникации Легиона "Свобода России" Алексея Барановского, желающих занять место Рамзана Кадырова будет много, поэтому не исключена "борьба за власть".

Приемником главы Чечни Рамзана Кадырова может стать российский политик Адам Делимханов. Об этом сказал советник по коммуникации легиона Алексей Барановский в интервью Radio NV 19 сентября.

"Претендент № 1 — Адам Делимханов, как ближний соратник, сподвижник Кадырова. Но все же у него фамилия не Кадыров, и он не рукоположен Путиным, поэтому борьба за власть там тоже будет", — сказал Барановский.

Представитель политического крыла ЛСР указал на то, что Кремль вкладывает в Чечню очень большие средства, поэтому желающих возглавить республику после смерти Рамзана Кадырова будет много.

Алексей Барановский также подчеркнул, что при таком раскладе, не факт, что Адам Делимханов сможет удержать власть в Чечне.

Что известно о Делимханове

Адам Делимханов является депутатом Государственной думы Российской Федерации от партии "Единая Россия". В 2006—2007 годах он был заместителем председателя правительства Чеченской республики.

В 2009 году Рамзан Кадыров назвал Адама Делимханова "человеком, который может его сменить".

С 2014 года Делимханов находится под американскими санкциями из-за причастия к преступной группе "Братский круг".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину против Делимханова также ввели санкции все страны ЕС и еще ряд государств. В 2022 году он получил звание Героя Российской Федерации за участие в войне против Украины.

В июле 2023 году в ГУР МО сообщили, что Адам Делимханов получил ранения во время пребывания на временно оккупированных территориях Украины. По словам представителя ведомства Андрея Юсова, у оккупанта возникли проблемы с ногами.

Напомним, 19 сентября экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов заявил, что Рамзан Кадыров мог быть отравлен спецслужбами РФ или самостоятельно начал употреблять запрещенные вещества, что и привело к значительному ухудшению здоровья.