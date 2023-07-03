Ранение подтверждается: в ГУР рассказали о состоянии соратника Кадырова Делимханова

По данным Андрея Юсова, чеченский оккупант Адам Делимханов получил ранения во время пребывания на временно оккупированных территориях Украины.

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В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины имеются данные, указывающие на возможные ранения депутата Госдумы РФ и друга Рамзана Кадырова, Адама Делимханова. Предполагается, что у него возникли проблемы с ногами и состояние его здоровья вызывает определенные тревоги. Об этом сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии OBOZREVATEL.

"История с ранением Делимханова – она подтверждается. У него действительно большие проблемы со здоровьем. Ранения у него во время пребывания на временно оккупированных территориях Украины были", – сказал он.

Что известно о "пропаже" Делимханова

14 июня, была распространена информация о предполагаемой ликвидации Адама Делимханова, близкого соратника главы Чечни, в Запорожской области.

Рамзан Кадыров, не получая связи с Делимхановым, обратился к украинским спецслужбам с просьбой предоставить ему информацию о местонахождении пропавшего.

Командир спецподразделения "Ахмат" ВС РФ Апти Алаудинов сообщил , что "кадыровцы", находящиеся вблизи Марьинки в Донецкой области, срочно покинули зону боевых действий, чтобы найти Делимханова.

А Глава Чечни Рамзан Кадыров 14 мая опубликовал фотографию с депутатом Госдумы России Адамом Делимхановым в своем Telegram-канале.