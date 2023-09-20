Почти готов: в Азербайджане рассказали о заключении мирного соглашения с Арменией

Правительство Азербайджана обезоружило группировки в Нагорном Карабахе и имеет ряд требований к людям, которые держали в руках оружие. С Арменией также идут переговоры. В частности, мирное соглашение почти готово.

19 сентября правительство Азербайджана заявило о начале "антитеррористической операции" на территории армянского анклава в Нагорном Карабахе. Антитеррористическую операцию объявили после того, как стало известно о нескольких инцидентах — стрельбе и подрыве грузовика. Вооруженные силы Азербайджана начали наносить удары по территории анклава из тяжелого оружия, после чего руководители Франции и Германии предложили созвать внеочередное заседание Совбеза ООН. 20 сентября правительство страны заявило, что достигло поставленных целей и прекращает стрельбу. Помощник президента Азербайджана Хикмет Геджиев объяснил, что нужно для достижения мира. Основные тезисы его выступления опубликовал "Интерфакс".

Во время брифинга Геджиев озвучил ряд требований, которые должны быть выполнены или уже выполнены гражданами Нагорного Карабаха. В частности, одно из основных требований — армянские группировки должны сложить оружие. Геджиев заверил: по этому вопросу получены четкие гарантии. Речь идет о том, что группировки отдадут оружие, в том числе — тяжелую артиллерию, и оставят боевые посты.

"Мы получили гарантии того, что они будут разоружены, покинут свои боевые посты, все военное оборудование и вооружение будет передано в Азербайджан, в том числе тяжелая артиллерия", — сказал помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева. Также он утверждает, что процесс разоружения будет происходить под наблюдением "российских миротворцев".

Кроме заявления о разоружении, прозвучало объяснение относительно мирного соглашения между Баку и Ереваном. Политик заверил, что оно готово на 70% — об этом он говорил менее месяца назад в интервью изданию "Арабские новости". Новый тур переговоров начнется в четверг 21 сентября.

Войне в Нагорном Карабахе: детали

Отметим, первые сообщения о стрельбе в Нагорном Карабахе появились в СМИ утром 19 сентября. Вскоре после этого стало известно о специальной операции вооруженных сил Азербайджана, которые начали боевые действия против вооруженных группировок.

В сети опубликовали последствия обстрелов, которые совершили, предполагают, азербайджанские военные. Утверждается, что была использована тяжелая артиллерия: соответствующий протест заявили во Франции, Германии и ряде других стран.

Фото Reuters | Карта местности Фото Reuters | Автомобили после обстрела Фото Reuters | Дом после обстрела

Уже 20 сентября армянские группировки в Нагорном Карабахе сложили оружие. После этого власти Азербайджана заявили, что имеют наготове план их интеграции в азербайджанское общество.

Напоминаем, секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на события в Нагорном Карабахе: оценил их с точки зрения влияния России на Армению. По мнению украинского чиновника, Россия "сдаст" своего кавказского партнера. Между тем эксперты уверены, что обострение на Кавказе нанесет "лишние" хлопоты президенту РФ Владимир Путину и президенту США Джо Байдену. В частности, предполагают, что это станет их "головной болью".