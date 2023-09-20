Будет импичмент: в Армении создали комитет, который сместит Пашиняна

Армянская оппозиция планирует наказать премьер-министра Пашиняна за бездействие во время войны в Нагорном Карабахе. Тем временем Пашинян продолжает ожидать поддержки Кремля.

Вооруженные силы Азербайджана потратили два дня, чтобы заставить сложить оружие мятежников в армянском анклаве Нагорном Карабахе. Представитель президента Ильхама Алиева заверил, что власти получили от мятежников гарантии о прекращении сопротивления. Также готовят мирный договор с Арменией, который должен закрепить сложившуюся ситуацию. Тем временем в столице Армении начались беспорядки, а оппозиционеры готовятся решить судьбу главы страны, сообщает портал "Панорама Армении".

Утверждается, что армянские оппозиционеры создали Национальный комитет, который будет заниматься смещением премьер-министра Пашиняна. При этом вспоминают его реакцию на события в Нагорном Карабахе. В частности, единственное, чем он ответил Алиеву: заявил, что военных Армении нет в Карабахе, начиная с осени 2020 года.

Оппозиционеры провели совещание 19 сентября, говорится в заявлении армянского политика Ишхана Сагателяна, возглавляющего партию "Дашнакцутюн". Во время совещания они наработали "карту действий", в которой описали шаги для выхода из сложившейся ситуации. Один из шагов — импичмент Пашиняну.

"Сформирована "дорожная карта" по выходу из сложившейся ситуации. Мы разработали программу действий, конечная цель которой — отстранение от власти действующего режима", — заявил Сагателян.

Также политик заверил, что будут действовать быстро: парламентская оппозиция готовит соответствующее обращение к Национальному собранию, а идеи по изменениям в стране передадут Национальному комитету.

"В рамках этого плана парламентская оппозиция использует процесс начала импичмента в Национальном собрании. План, сформированный в результате консультаций наших политических сил, мы передадим новосозданному национальному комитету, который представит план шагов и действий по этой платформе через очень короткое время", — цитирует портал выступление Сагателяна.

Между тем Кабмин Армении сообщил, что состоялся телефонный разговор Пашиняна и президента России Владимира Путина. Тема разговора: события в Нагорном Карабахе и армяно-российские отношения.

Война в Нагорном Карабахе: детали

Во время двухдневной спецоперации военные Азербайджана в Нагорном Карабахе граждане Армении начали протестовать против бездействия правительства Пашиняна. Действия военных угрожали мирным жителям армянского анклава. Об этом свидетельствовали фотографии с места событий, на которых было видно повреждение гражданских домов тяжелой артиллерией.

Против обстрелов мирных городов выступили европейские страны Франция и Германии. В частности, европейские политики призвали вернуться к мирным переговорам и перестать убивать гражданских.

Однако спецоперация дошла до конца: ей не помешали протесты в Ереване и заявления политиков. Между тем оппозиционеры в Армении приняли решение избавиться от премьер-министра, который оказался неспособным защитить соотечественников.

Напоминаем, в сеть попали инструкции, которые распространил Кремль среди российских пропагандистов. Инструкции содержали нарративы, которыми Россия должна была объяснять события в Нагорном Карабахе. Среди основных — обвинение Армении и стран Запада в событиях в Азербайджане. Между тем власти Армении попытались обратиться за помощью в Европейский суд по правам человека: просили защитить мирное население от азербайджанских военных.