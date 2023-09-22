РФ является "необычной" страной: Эрдоган сказал, что не стоит плохо относиться к Путину, — СМИ

Президент Турции заявил, что Россия — это один из ведущих производителей зерна в мире, а потому ее позицию и мнения нельзя игнорировать мировому сообществу.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил несогласие с тем, что многие мировые лидеры негативно относятся к главе Кремля Владимиру Путину. Об этом пишет издание Bloomberg.

По словам турецкого лидера, Россия является необычной страной, которую нельзя игнорировать.

"И лидеры, и премьер-министры негативно относятся к Путину. Конечно, у нас нет такого же отношения. Я не считаю такое отношение правильным. Потому что Россия – необычная страна", — сказал Эрдоган.

Издание отметило, что сейчас Турция просит мировых лидеров облегчить страхование российского экспорта зерна и удобрений лондонской компанией Lloyd's и вновь подключить Москву к системе SWIFT для международных платежей.

Журналисты предположили, что усилия Турции вряд ли повлияют на союзников Украины в США и Европе.

"Россия — один из ведущих производителей зерна в мире. Теперь вы не можете игнорировать такую ​​страну", — сказал Эрдоган.

Он сказал, что Турция будет налаживать отношения с РФ.

Напомним, что 19 сентября СМИ сообщали, что Турция закупила уголь из оккупированных регионов Украины. В период с февраля по июль 2023 года, как отмечают журналисты, Анкара получила около 160 тысяч тонн угля, добытого на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Также 19 сентября Эрдоган заявил, что ВСУ не удастся вернуть Крым. По словам турецкого лидера, еще в 2014 году он предпринимал попытки провести переговоры с Владимиром Путиным относительно полуострова, но они оказались безуспешны.