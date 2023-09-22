Хотят подтолкнуть Киев: в октябре Еврокомиссия рекомендует принять Украину в ЕС, — СМИ

Еврокомиссия пытается подтолкнуть Украину активнее проводить реформы, чтобы получать больше финансовой и военной помощи. Для этого нужно улучшать 30 сфер жизни страны.

У украинских парламентариев и правительства было полтора года, чтобы выполнить семь пунктов требований, выдвинутых ЕС для членства Украины. Лидер фракции "Слуг народа" Давид Арахамия 21 сентября заявил, что Верховная Рада приняла или рассмотрела все изменения в законодательство, необходимые для начала переговоров. Политик уверен, что Украина выполнила все в полном объеме и вовремя. О том, что думают по этому поводу европейские чиновники, пишет агентство Bloomberg.

Агентство ссылается на анонимные источники в Еврокомиссии, которая будет анализировать "домашнюю работу" Украины в октябре 2023 года. Источники уверены, что еврочиновников удовлетворит результат и они рекомендуют начать процесс вступления.

Впрочем, отмечает Bloomberg, сохранятся предыдущие требования. Брюссель надеется, что решение о рекомендации "подтолкнет" Киев действительно поработать над ними. В частности, отмечают борьбу с коррупцией, заявили анонимные источники. "Толчок" должен стимулировать Украину, которой нужно и дальше получать военную и финансовую поддержку.

После октябрьской рекомендации следующий шаг — саммит ЕС в декабре 2023 года. На саммите лидеры стран-членов сообщества должны подписать рекомендацию Еврокомиссии. После этого Украина должна провести реформы в 30 сферах, чтобы полностью согласовать свое законодательство с особенностями законодательства Евросоюза.

Рассмотрение дела Украины имеет еще один аспект, на который обратило внимание издание. В частности, речь идет о способности ЕС интегрировать в себя другие страны Европы, которые к этому стремятся. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что это действительно усилит Европу.

Карта стран, желающих стать членами ЕС Фото: Bloomberg

Вступление Украины в ЕС: детали

Отметим, ЕС предложило Украине выполнить ряд требований, чтобы доказать серьезность своих намерений по вступлению в европейское сообщество. Среди требований — борьба с коррупцией, реформы судебной ветви власти и другие.

Один из вопросов, касающийся борьбы с коррупцией — восстановление декларирования украинских чиновников. Народные депутаты в начале сентября приняли соответствующие изменения, однако сначала отложили открытие деклараций на год. При этом объясняли, что делают это из соображений безопасности. Однако президент Зеленский наложил вето на законопроект. После этого нардепы изменили свое мнение, проголосовав противоположным образом.

Давид Арахамия 21 сентября рассказал о последних шагах на пути выполнения требования ЕС: приняты законопроекты по нацменьшинствам и финансовому мониторингу политически значимых персон. Политик уверен, что нардепы выполнили всю свою работу. Далее должно работать правительство Украины.

Напоминаем, в сентябре польские чиновники отказались отменить эмбарго на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции. При этом они действовали вопреки решению Еврокомиссии, которая требовала у стран-членов отменить запрет на провоз зерна из Украины. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна прекратит поставки оружия для ВСУ. После этого выступил МИД Польши, который заявил, что заявление официально не согласовано. А президент Польши Анджей Дуда объяснил, что Моравецкого неправильно поняли.