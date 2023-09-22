Украинские куклы-великаны впервые будут открывать фестиваль в Барселоне (фото)

Гигантские фигуры княгини Ольги и князя Владимира начнут сегодня вечером шествие грандиозного фестиваля в Испании.

В Барселоне впервые представлены украинские куклы-великаны Киева — гостя фестиваля La Mercè, главного праздника Барселоны, который открывается 22 сентября. Об этом сообщает в собственном телеграм-канале мэр столицы Украины Виталий Кличко.

Эти огромные фигуры княгини Ольги и князя Владимира, изготовленные каталонскими мастерами по украинским эскизам, представляют в Барселоне историю и культуру Украины.

"Образы фигур, которые творили историю развития нашего государства. Историю, которую пытается украсть и уничтожить Россия", — отметил мэр Киева.

Начало праздника в столице Каталонии откроется под "Казацкий марш" в исполнении испанских музыкантов, а также в сопровождении танцоров Киевского театра украинского фольклора "Берегиня".

"Я благодарю Барселону и за помощь Киеву, и за возможность представить на таком грандиозном фестивале самобытную культуру и древнюю историю Украины", — выразил благодарность городской голова.

Из телеграм-канала Виталия Кличко Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Барселоны Жауме Кольбони

Во время фестиваля Киев представят признанные украинские группы, молодые и талантливые представители циркового искусства, исполнители традиционного танца. Также откроется фотовыставка работ Марии Примаченко. Кроме того, в Барселоне представят национальную украинскую кухню.

Фестиваль La Mercè в Барселоне — что известно

Традиционно в последних числах сентября в каталонских городах празднуют дни святых покровителей. Патронессой Барселоны является Богоматерь Милосердия — Virgen de la Mercè, которой и посвящается полный интересных, ярких и познавательных событий фестиваль La Mercè.

Согласно легенде в конце 17 века Мерсе спасла Барселону от нашествия саранчи, и благодарные жители города решили избрать ее своей защитницей и покровительницей. До этого покровительницей Барселоны несколько веков считалась Святая великомученица Евлалия, поэтому сентябрьские дожди барселонцы считают ее слезами, потому что она плачет от обиды на неверных горожан.

Фестиваль La Mercè длится более недели с кульминацией с 21 по 24 сентября. В эти дни можно увидеть все традиционные атрибуты каталонских праздников: шествия и танцы гигантских кукол, башни из людей, огненные бега, танец сардана. На улицах города организовываются многочисленные концерты и театральные представления. Кроме того, в программу включены разнообразные развлечения — лазерное шоу на фасаде здания мэрии, праздничные фейерверки. К каждому празднику изготавливается специальный пирог, который можно купить в любой кондитерской Барселоны.

Напомним, Фокус писал, что США передали Украине культурные ценности, похищенные россиянами.

Как сообщалось, ЮНЕСКО взяла 20 объектов культурного наследия Украины под усиленную защиту.