В ходе визита Зеленского США Украине передали культурные ценности, похищенные РФ в оккупации
Во время поездки президента в США американские правоохранители официально передали Украине артефакты, похищенные РФ на оккупированных территориях.
Сертификат передачи украинских ценностей, конфискованных правоохранительными органами США, подписали министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас и посол Украины в США Оксана Маркарова в присутствии Владимира Зеленского. Об этом сообщает Офис президента.
Глава государства поблагодарил всех причастных к возвращению ценностей за их работу и подчеркнул, что это еще раз подтверждает поддержку Украины со стороны американского общества.
"Ведь каждый раз, когда что-то возвращается в Украину, что-то украденное россиянами, это означает возвращение жизни и справедливости, что очень важно", — отметил президент.
Посол Украины Оксана Маркарова отметила, что россияне постоянно пытаются украсть историю Украины, ее национальную идентичность, наши артефакты.
"Мы не позволим им этого сделать", — акцентировала она.
Напомним, что в июне 2022 года Таможенно-пограничная служба США задержала предмет старины, который оказался европейским железным топором XVII века с молотом на задней части. Топор был незаконно вывезен из Украины.
Также в июне прошлого года были изъяты артефакты, незаконно ввезенные в США из России. В частности:
- три железных топора XVII века;
- три кирки XVII века;
- два железных скифских меча-акинаки VI века до н. э;
- один железный наконечник копья ориентировочно 500-1200 годов до н. э.
Эти артефакты были конфискованы для передачи посольству Украины в США в административном порядке.
Напомним, Фокус писал, как 6 ноября россияне вывезли из Херсонского художественного музея в Крым ценную коллекцию картин. В то же время оккупанты, которые организовали вывоз предметов культурного наследия Украины, не позаботились о надлежащей транспортировке экспонатов. Картины обматывали тряпками и складывали в грузовики.
Ранее, 27 апреля, стало известно, что ВС РФ разграбили художественный краеведческий музей в оккупированном Мариуполе. Среди экспонатов были работы Архипа Куинджи, а также оригинал одной из картин Ивана Айвазовского.
Кроме того, Фокус сообщал, как ученые спасают исторические артефакты после обмеления Каховского водохранилища.