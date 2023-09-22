В ході візиту Зеленського США передали Україні культурні цінності, викрадені РФ в окупації

Під час поїздки президента до США американські правоохоронці офіційно передали Україні артефакти, викрадені РФ на окупованих територіях.

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Сертифікат передачі українських цінностей, конфіскованих правоохоронними органами США, підписали міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас і посол України у США Оксана Маркарова у присутності Володимира Зеленського. Про це повідомляє Офіс президента.

Очільник держави подякував усім причетним до повернення цінностей за їхню роботу і наголосив, що це ще раз засвідчує підтримку України з боку американського суспільства.

"Адже щоразу, коли щось повертається в Україну, щось украдене росіянами, це означає повернення життя й справедливості, що дуже важливо", – зазначив президент.

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Посол України Оксана Маркарова зауважила, що росіяни постійно намагаються вкрасти історію України, її національну ідентичність, наші артефакти.

"Ми не дозволимо їм цього зробити", — акцентувала вона.

Нагадаємо, що у червні 2022 року Митно-прикордонна служба США затримала предмет старовини, який виявився європейською залізною сокирою XVII століття з молотом на задній частині. Сокира була незаконно вивезена з України.

Також торік у червні було вилучено артефакти, незаконно ввезені до США з Росії. Зокрема:

три залізні сокири XVII століття;

три кирки XVII століття;

два залізні скіфських мечі-акінаки VI століття до н. е.;

один залізний наконечник списа орієнтовно 500-1200 років до н.е.

Ці артефакти були конфісковані для передачі посольству України у США в адміністративному порядку.

Нагадаємо, Фокус писав, як 6 листопада росіяни вивезли із Херсонського художнього музею до Криму цінну колекцію картин. Водночас окупанти, які організували вивіз предметів культурної спадщини України, не подбали про належне транспортування експонатів. Картини обмотували ганчірками та складали у вантажівки.

Раніше, 27 квітня, стало відомо, що ЗС РФ розграбували художній краєзнавчий музей в окупованому Маріуполі. Серед експонатів були роботи Архіпа Куїнджі, а також оригінал однієї з картин Івана Айвазовського.

Крім того, Фокус повідомляв, як учені рятують історичні артефакти після обміління Каховського водосховища.